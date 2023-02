Muchas quejas por vecinos que tiran la basura donde no se debe o la sacan fuera de horario

Trenque Lauquen se ha caracterizado siempre por ser una ciudad limpia y muchas veces se la ha puesto como ejemplo a seguir por parte de otras localidades. No obstante, en el último tiempo se ha registrado la reiteración de malos hábitos de muchos vecinos sobre el manejo de su propia basura los cuales generan suciedad en diferentes sectores de la planta urbana.

Así lo demuestran frecuentes quejas de personas que, simplemente, piden una mayor toma de conciencia por parte de la ciudadanía para que no arrojen residuos en lugares donde no corresponde y, fundamentalmente, respeten el horario establecido para sacar la basura.

En el centro

Si bien la problemática no corresponde a un punto específico, sino que se trata de una situación que tiene su réplica en varios sectores, el centro de Trenque Lauquen es uno de estos puntos de conflicto donde entre otras cosas algunos hacen caso omiso al horario establecido para sacar la basura.

Se han encontrado residuos en ramblas y, si bien pueden estar embolsados, se los saca a veces con mucha antelación respecto a la hora en que pasa el camión recolector, algo que puede derivar en bolsas rotas y mugre esparcida, ya sea por el paso de perros u otra situación.

Vecinos que trabajan en esos sectores solicitan, como alternativa, que los comercios hagan sus propios canastos y coloquen la basura allí, y no sobre la rambla.

En otros sectores

Como ya fue señalado, esta misma situación se replica en diferentes sectores y avenida de la ciudad como, por ejemplo, en Regimiento 3 de Caballería en cercanías del Parque Pastor. Éste es otro de los sectores afectados con acumulación de basura en ramblas y, también, con una gramilla que de a poco le va ganando al asfalto por lo que se exige un mejor mantenimiento.

En otras barriadas de la ciudad también suele apreciarse mugre en varias esquinas.

Por otro lado, yendo hacia el basural, en la zona norte, no son pocos los vecinos que no esperan a llegar a destino para tirar sus residuos, sino que los van arrojando en el camino o se caen de sus vehículos sin ser recogidos.

Infracciones

La Opinión tomó contacto con Néstor Cóccaro, director de Higiene Urbana municipal, quien contó cuál es el panorama en Trenque Lauquen respecto del manejo de la basura por parte de los vecinos. “Nosotros vemos todo eso que ocurre en la planta urbana, incluso hemos puesto una persona especialmente encargada de infraccionar a la gente que saca su basura antes de horario. Hace mucho que venimos renegando con este tema, porque nosotros infraccionamos hoy y a los cuatro días la misma persona vuelve a tirar la basura fuera de horario o en un lugar donde no corresponde. Está muy rebelde la gente. Tira la basura en punta rambla y, cuando es advertida, se defiende diciendo ‘yo tengo los impuestos al día así que hasta el basural no voy’. Y detrás de esa persona tira otro y luego otro”, explicó el funcionario quien además agregó que “el camión anda todos los días, los vecinos les pueden hacer señas para que pare y pueden tirar la basura directamente en el camión, pero no hay necesidad de tirarla en la punta de rambla”.

Generalizado

Consultado sobre si este tipo de malos hábitos se encuentra en un espacio específico de la ciudad, Cóccaro afirmó que “se ve en todos los sectores”, y que “en calle Roca han tirado cocinas, en pleno centro también han sacado las cocinas de los departamentos y las han tirado en la punta de rambla, es un problema general. De la misma manera, pueden verse camionetas nuevas que van al basurero a tirar basura, pero, donde encuentran un volquete, lo rebalsan o tiran la basura al costado del mismo”.

Asimismo, agregó que, si bien se realizan varias infracciones, “a muchos no les importa”. “Pero vamos a seguir así, algún día pagarán la multa, en algún momento tendrán que hacer algún trámite o habilitación de un negocio y no lo van a poder habilitar hasta que no paguen la multa”, remarcó.

Por último, brindó un dato que refleja la irresponsabilidad de muchos vecinos. “Con el trabajo que hacemos los sábados queda todo limpito a las nueve de la mañana y, a la tarde, ya se empieza a ver basura por todas partes. Los domingos saco un camión a las 6 de la mañana que recorre las cuatro plazas del centro y el camión vuelve lleno de basura mal tirada. Si hago lo mismo en toda la ciudad, tenemos dos camiones con residuos mal tirados. Se levanta más basura mal tirada que la que juntan los barrenderos”, comentó.

Por todo esto, se pide tanto desde la Municipalidad como desde las propias familias y comerciantes locales, tener un poco más de conciencia al respecto para que la ciudad limpia que Trenque Lauquen siempre supo ser no se pierda en el recuerdo.