Miranda celebró “el compromiso de todos los espacios políticos”

El diputado trenquelauquense Valentín Miranda celebró el acompañamiento por unanimidad del Concejo Deliberante para dar un nuevo paso hacia la posibilidad de la edificación del denominado Complejo Judicial con fondos de la Suprema Corte de Justicia y que se espera pueda albergar a las distintas dependencias del Poder Judicial del Departamento Trenque Lauquen en tierras de la Ampliación Urbana con el objetivo de brindar un mejor servicio y dotar de un mayor movimiento y actividad a ese sector de la ciudad.

“Los concejales de todos los espacios políticos de Trenque Lauquen demostraron el gran compromiso que tienen con el crecimiento del distrito al dar la autorización por unanimidad al Departamento Ejecutivo para que done las tierras a favor de la Suprema Corte de Justicia bonaerense”, comentó el legislador Miranda, quien agregó que “ésta tiene que ser una lucha de todo Trenque Lauquen, algo que quedó plasmado no solo en la votación sino en las exposiciones de los concejales de todos los partidos políticos, abrazando juntos un proyecto que será de mucha relevancia no solo para el distrito sino para una amplia región”.

$ 1.000 millones

Miranda confirmó que la Corte ya dispuso en su Presupuesto para el año que viene los fondos para iniciar la primera etapa de la obra y si bien reconoció que hay “grandes expectativas” prefirió ser cauteloso: “Los pasos que Trenque Lauquen tenía que dar se dieron en tiempo y forma, ahora es importante estar cerca de la ejecución presupuestaria para poder concretar esta obra, que tiene varias etapas y está prevista se realice anualmente, con partidas sucesivas asignadas por la Corte”.

En la actualidad el Poder Judicial funciona en 16 edificios ubicados en distintos puntos de la ciudad de Trenque Lauquen, y la iniciativa busca concentrar todo ese movimiento en un solo Complejo de 7 mil metros cuadrados en terrenos municipales ubicados en el ingreso a la Ampliación Urbana.

La ejecución presupuestaria prevé un total de 1.000 millones de pesos en etapas: $200 millones para el primer año, $400 millones al año siguiente y otros $400 millones para finalizar, en un diseño similar al edificio del Departamento Judicial de Dolores.

Impulso

La iniciativa fue llevada al recinto del HCD por la bancada de Juntos que preside el concejal Francisco Recoulat, viene acompañada también por los Colegios de Abogados y Magistrados del Departamento Judicial de Trenque Lauquen y tuvo en el diputado Valentín Miranda y el intendente municipal Miguel Fernández a sus principales propulsores, con sucesivas reuniones durante un largo tiempo hasta concluir con la firma del convenio marco y ahora la ordenanza que autoriza la donación de tierras a favor de la Corte, paso clave para materializar el proyecto en Trenque Lauquen.