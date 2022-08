Ministro de Seguridad porteño: “No me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública y recuperar la paz social”

El ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, aseguró este lunes que “no le va a temblar el pulso” para actuar en caso de que la militancia peronista incumpla el acuerdo suscripto en una audiencia dispuesta por la Justicia entre funcionarios porteños y del gobierno nacional, respecto a las manifestaciones de apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en inmediaciones de su vivienda en el barrio de Recoleta.

“No me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública cuando tenga que hacerlo para recuperar la paz social, pero nuestra responsabilidad como funcionarios es agotar todas las instancias de diálogo antes de llegar a esa medida”, declaró D’Alessandro en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre.

“No quiero redoblantes, no quiero cortes de calles, no quiero fuegos artificiales y ése fue el compromiso que asumieron ellos. Lo cumplieron hasta ayer, a las 19, cuando llegaron 350 militantes de Ituzaingó y cortaron la calle. Volvió la Infantería y restituimos la circulación; gracias a Dios no hubo enfrentamientos”, relató.

D’Alessandro quedó en el centro de la polémica y legisladores porteños del Frente de Todos pidieron su renuncia luego de los violentos incidentes entre la Policía, dirigentes políticos y militantes, tras la instalación de un vallado en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta.

El funcionario insistió en que así se intentó “marcar un límite al avance sobre el espacio público” de los manifestantes, porque estaban “acorralados los vecinos” y los dejaban “presos de una violencia constante”.

Respecto al incidente entre la Policía y el diputado Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta, el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, relató en Radio Futurock: “Cuando toda la militancia tiró las vallas y fue a violentar a la Policía, lo que se hizo fue restituir la línea. Máximo quiso ingresar con un grupo de militantes y se ordenó esa situación. No hubo golpes para nada”.

Cabe señalar que domingo circuló en redes sociales un video en que se ve parte de esa secuencia, donde se escucha a la persona que filma insultar al líder de La Cámpora y decirle: “¿Querés pasar, Máximo, la concha de tu madre? Puto. La concha de tu madre vas a pasar”.

Desde el kirchnerismo aseguraron que el agresor fue un policía de la Ciudad. “No estoy nada de acuerdo en los dichos que se dieron, estamos investigando si es un efectivo policial el que está grabando. En el caso de que lo sea, vamos a identificarlo y sancionarlo como corresponda”, adelantó el ministro.

Ante el pedido para que deje el cargo que hicieron a través de un comunicado los legisladores porteños del Frente de Todos, D’Alessandro dijo que no tiene pensado renunciar. “Me gustaría que los legisladores, en vez de sacar un comunicado rápidamente para quedar bien con su referente político, me hubieran preguntado cómo están los policías que fueron lastimados por su militancia”, deslizó.

Además, respondió a las acusaciones del kirchnerismo de que la Ciudad había dejado dos volquetes con piedras en las cercanías de la vivienda para instigar adrede la violencia. “Eso es otra ridiculez total, ¿vamos a llevar piedras para que le tiran a nuestros policías? Una locura total. No existe eso, cada vez que hay manifestaciones de estas características desde Espacio Público se barre la zona para que no haya elementos contundentes”, afirmó el funcionario.

Por último, D’Alessandro le respondió a la presidenta del partido, Patricia Bullrich, quien criticó el operativo por un supuesto “retroceso” de las fuerzas de seguridad porteñas. “Me extraña de Patricia, la conozco, hemos trabajo juntos en Seguridad. Más allá de a quién le sacan las vallas y a quién no, hay que tener memoria. El 14 de diciembre de 2018 se suspendió la sesión legislativa porque le sacaron las vallas a la Gendarmería”, le recordó. (DIB)