Milei: “Me van a tener que sacar muerto de la Rosada para lograr quebrar el déficit cero”

El presidente Javier Milei volvió a defender la política económica de su gobierno y aseguró que deberán sacarlo “muerto” de la Rosada para lograr quitar su objetivo del déficit fiscal cero. Además, volvió a defender a Sandra Pettovello, calificó a la oposición de “destituyente” y dedicó a sus detractores una frase de Diego Armando Maradona: “La tenés adentro”.

“Me van a tener que sacar muerto de la Rosada para lograr quebrar el déficit fiscal”, dijo el presidente en el inicio de su exposición en la apertura de la nueva edición de ExpoEFI, mientras el Senado discute la Ley Bases y el paquete fiscal y antes de viajar a Italia para participar del G7.

En su extenso discurso, el jefe de Estado defendió nuevamente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y justificó sus viajes al exterior. “A veces, Argentina es un país muy raro”, aseguró.

“Nos enteramos de que hay comedores fantasmas, que no existían o que decían que daban de comer a menos personas de lo que decían. La calidad de los bolsones era mala, sacaban la diferencia. Un negocio siniestro”, apuntó el mandatario nacional y cuestionó: “Si le sacan eso a los delincuentes, van a patalear. La pregunta es ¿de qué lado van a estar? Del lado de Pettovello que pelea con los chorros o del lado de los chorros?”.

En otro pasaje de su discurso, apuntó contra “los destituyentes” que buscan “romper el déficit fiscal”.

“Así como tratan de minar la solvencia y hacen que el riesgo país salte a 1600, eso obedece a un conjunto de brutos, chorros y delincuentes que lo único que quieren hacer es reventar el equilibrio fiscal para voltear al Gobierno, es decir, unos destituyentes”, criticó.

Sobre su plan económico, reiteró: “Siempre estuve del lado del shock y no iba a cambiar al estar de este lado del barco. Los programas de shock siempre fueron exitosos y los gradualistas terminaron mal. Para hacer gradualismo necesito financiamiento. Igual no lo iba a hacer porque no creo en el gradualismo. Elegir el gradualismo es elegir que los que ajustan son el sector privado y no para la política”, amplió.

Por otra parte, ratificó que si sale la Ley Bases que debate la Cámara de Senadores en el Congreso, eliminará el Impuesto País.

Casi sobre el final, el mandatario se mostró muy crítico con los que calificó como “los detractores” de sus recetas: “Para todos esos que descreen de la economía del mercado les dedico la frase de Maradona. Ojo que hay dos, hago referencia a una que se puede sintetizar en tres letras: LTA”. Hizo uso de la histórica frase del astro del fútbol, Diego Maradona, quien le respondió “la tenés adentro” a un periodista que lo cuestionaba. (DIB)