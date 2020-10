Miguel Reparaz: “Compartimos la misma preocupación”

El presidente del Club Barrio Alegre, Miguel Reparaz, dijo que “comparten la misma preocupación” que los vecinos por la situación planteada en torno a la extracción de agua potable en el sector norte de la ciudad y anunció que esta noche lo hablarán en reunión de comisión directiva.

Entrevistado en OESTE BA RADIO de FM OMEGA el dirigente celeste sostuvo que el “sábado me visitaron dos vecinos que me acercaron toda la documentación sobre el tema y se trata de personas que están muy vinculadas e identificadas con nuestro club”.

Hoy a la noche “en el club nos reunimos en comisión directiva. Mi posición personal es que para Barrio alegre uno de los grandes activos que tiene es el agua y basta con ver la cantidad de gente que va a buscar agua, y ver que en febrero o marzo el agua de la pileta está al igual que el primer día”.

“Compartimos la preocupación de los vecinos pero lo que vamos a hacer lo definirá la comisión directiva, de igual modo tendremos que hacernos con la información oficial antes de dar nuestra opinión”, indicó Reparaz.

En la entrevista radial, añadió que “mi opinión personal es que el agua es un gran bien preciado en esa región, si se hacen las cosas bien agua se puede sacar un poco, entiendo que nadie quiera hacer las cosas mal ni poner en marcha un plan maquiavélico para salinizar la cuenca”.

“Si van a poner 30 pozos nuevos funcionando las 24 horas del día sería un problema pero hace falta una voz técnica y la voz oficial del club la analizaremos esta noche. No creo que haya una decisión contra la zona norte, eso está descartado. Es probable que se estén buscando otros lugares y que no haya agua suficiente”.

Sobre el loteo dijo que “estamos mirando por la cuestión del agua, si el agua se echa a perder nos va a perjudicar pero esperemos que eso no ocurra”, concluyó.