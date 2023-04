Miguel Fernández y las elecciones: “En la primera quincena de mayo vamos a definir qué hacemos”

El Intendente Miguel Fernández adelantó a este medio que durante la primera mitad del próximo mes de mayo dará a conocer su decisión sobre si finalmente será o no nuevamente candidato a jefe comunal en las elecciones de este año.

Asimismo, buscó bajar el nivel de dramatismo y expectativas respecto de la decisión que finalmente dé a conocer: “En la primera quincena de mayo vamos a definir qué hacemos, por estos días estamos pensando mucho, hay cuestiones personales para analizar, pero estoy convencido de lo que estoy haciendo, me gusta lo que hago, creo que esto es experiencia pura, entonces se va mejorando, vamos aprendiendo, hay cosas que uno ya va dejando resueltas y con eso resuelto aparecen nuevos desafíos y hay que ir proponiéndose cosas nuevas, pero tampoco es imprescindible la figura del intendente”, señaló.

El futuro

Fernández señaló: “Yo no creo que el futuro de Trenque Lauquen dependa de un intendente, sea yo u otro. Así que no me parece que uno tenga que estar meditando sobre qué va a pasar si Trenque Lauquen no me tiene a mí como intendente, eso me parece muy presuntuoso”.

De esta manera, en los primeros días del mes que viene comenzará a definirse, con la decisión que comunicará oportunamente el intendente Miguel Fernández, un panorama más claro en el frente Juntos a nivel local, y cómo se armará la coalición oficialista distrital de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del próximo mes de agosto.