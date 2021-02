Miguel Fernández recibió la primera dosis de la Sputnik V

El Intendente municipal de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, recibió ayer a la mañana la primera dosis de la Sputnik V contra el Covid-19, en el Hospital Municipal Dr. Pedro T. Orellana donde continúa desarrollándose el plan de vacunación destinado al personal de salud del ámbito público y privado del distrito y que desde esta semana se amplió a los trabajadores de la Educación.

Luego de que la ANMAT –Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica- aprobara el uso de la vacuna rusa en personas mayores de 60 años, el Jefe comunal, quien siempre había manifestado su voluntad de vacunarse, recibió la primera dosis.

“La idea mía era vacunarme en la escuela pero esto todavía no se ha podido concretar, quedan pocas dosis y María Teste (jefa del área de Vacunación) me convocó, antes no me vacuné porque no estaba aprobada la vacuna para mayores de 60 años pero ya estaba anotado en la página Vacunate”, comentó el Jefe comunal.

“Muy segura”

“Creo que la vacunación es necesaria y es importante transmitirle a toda la población que es una vacuna muy segura, ya hay evidencias científicas de esto, aunque nosotros nunca tuvimos dudas”, señaló Fernández para marcar que “las vacunas en general no salen de un repollo, salen de un laboratorio y el laboratorio Gamaleya es serio, con mucha historia y por eso no teníamos dudas acerca de la seguridad de las mismas”.

No obstante recalcó que “días atrás fue publicado el rendimiento de todas la vacunas y la Sputnik V está en tercer lugar entre las más efectivas”.

Situación sanitaria

El Intendente coincidió en el momento de la vacunación con el Dr. Mariano Battaglia, -quien también recibió la vacuna- con quien pudo dialogar sobre la situación en la Clínica García Salinas y al respecto comentó: “La Clínica está llena de pacientes no Covid-19, hay mucho trabajo y hablábamos de cómo la pandemia nos ha modificado la dinámica asistencial”.

En este sentido explicó que “siempre tratamos de articular con la parte privada, para que todo paciente Covid-19 que vaya a la Clínica sea derivado al Hospital para poder sectorizar y permitir que la gente que necesita pueda tener su cama de internación en la Clínica y aquí (Hospital) la disponibilidad de lo que necesita”.

Consultado sobre la situación sanitaria del distrito, Fernández consideró que “es dinámica, meses atrás hablábamos de la importancia de tener respiradores y hoy sobran los respiradores pero lo que falta, a veces, es el recurso humano para poder asistir con este nivel de intensidad y de demanda continua de un año, en el que nos venimos preparando y trabajando para esta pandemia”.

Por lo tanto el Jefe comunal volvió a apelar “al compromiso de la gente, a que se cuide porque esto va a durar bastante tiempo hasta que se consoliden los planes de vacunación”.

Asimismo comentó que “hemos tenido algún pedido por parte de las autoridades provinciales para que los municipios acerquemos alguna alternativa de lugar de vacunación más allá de las escuelas, aunque por el momento no tenemos muchas precisiones, no sabemos si esto tiene que ver con el eventual regreso a la presencialidad, pero hoy (por ayer) nos vamos a reunir para ver alternativas de lugares para eventualmente sacar el esquema de vacunación de las escuelas”.

Consultado sobre la llegada de más vacunas, Fernández admitió que “hasta ahora no tenemos información sobre eso, no hubo anuncios, estamos todos esperando” y señaló que “en la última reunión con el gobernador Axel Kicillof mencionó que hay alrededor de 40.000 vacunas en la provincia de Buenos Aires y que estaban esperando nuevas entregas”.

Al respecto indicó que “hay dificultades para todo el mundo, no solo para Argentina y con 40 mil vacunas no alcanza pero soy optimista y creo que esto se va a resolver y Rusia va a mandar las vacunas que tenía comprometidas, además el Gobierno nacional está buscando también alternativas”.