Miguel Fernández destaca como “bienvenida” la decisión de reunificación del bloque de JpC

En días de descanso y ejercicio, aún de licencia tras el infarto que padeció a fines de marzo, aunque siguiendo algunas cuestiones de la política y la gestión también con la idea de estar en funciones nuevamente el 11 de mayo, el Intendente Miguel Fernández habló del panorama político local, destacando positivamente la decisión del grupo de Evolución Radical de reincorporarse al bloque de Juntos por el Cambio y opinó acerca de qué puede ocurrir en las PASO.

Sobre el nuevo panorama que se abre principalmente para la UCR y el bloque de JpC con la decisión del grupo de Evolución Radical, Fernández dijo: “Es bienvenida la decisión, era cuestión de tiempo. Obviamente la interna fue un catalizador. Si se participa de la vida interna del partido era algo de esperar que haya un bloque sólo”.

“Creo que hay voluntad de diálogo. Gabriela (Aimar) va reconducir esta situación. Yo siempre estoy abierto al diálogo. Para nosotros es complicado tener un bloque dividido. El oficialismo en general articula con el Ejecutivo los distintos proyectos, esa dinámica no estaba funcionando en este caso y ahora espero que sí”, marcó, añadiendo que “una vez que asuma Gabriela (Aimar) habrá que reunirse”.

Las PASO

Sobre el futuro, inicialmente en referencia a las PASO de este año, el Intendente contó que de candidaturas no se ha hablado nunca aún dentro de su espacio político y agregó que “la estrategia se va a discutir entre todos, con la gente de Evolución integrada al bloque y la vida del partido”.

También se refirió a la posibilidad de que no haya elecciones primarias en la provincia y a la incidencia de las mismas en la fuerza que integra. “A veces las PASO ordenan, o a veces las internas son suficientes”, sostuvo por otro lado Fernández, y no descartó por completo que Juntos por el Cambio no tenga una disputa directa a nivel local en las primarias, remarcando: “No me preocupa tener que ir a una, a veces los espacios nacionales influyen. Si hay que ir, bien, si no, veremos. Hay mucho movimiento en Juntos por el Cambio. Pero habrá que ver primeramente si es que hay PASO”.