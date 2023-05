Miguel Fernández anunció que no irá por la reelección y la UCR proclamó a Francisco Recoulat como candidato

En una multitudinaria asamblea en la sede del Comité de la UCR, el jefe comunal de Trenque Lauquen Miguel Fernández anunció que no buscará la reelección por un tercer mandato al frente del Municipio y, tras un enriquecedor intercambio de ideas y propuestas, el Partido Radical proclamó por unanimidad de todos los espacios internos a Francisco Recoulat como el próximo candidato a intendente para encabezar la lista de Juntos a nivel distrital.

El encuentro se realizó a salón completo este jueves en la sede de la calle San Martín del Comité de la UCR y asistieron afiliados, militantes, funcionarios municipales, concejales, consejeros escolares, el pleno de las autoridades partidarias locales, autoridades de los sub comité de 30 de Agosto y Beruti, vecinos de Garré y otras localidades del partido, dirigentes históricos del radicalismo distrital, representantes de la Juventud y adherentes.

En el inicio de la asamblea, la presidenta del Comité local, Gabriela Aimar, resumió las expectativas partidarias respecto de los candidatos para las próximas elecciones y señaló la necesidad de contar con figuras de relevancia, que conozcan el distrito, capacitadas para tomar decisiones y que lleguen con fuertes consensos y un equipo de trabajo para poder gobernar un municipio como el de Trenque Lauquen. En ese aspecto resaltó el rol del partido, permanente forjador de dirigentes y en constante formación.

La decisión

Luego el intendente Miguel Fernández se dirigió a la asamblea para comunicar que, tras un profundo y meditado análisis, tomó la decisión de no postularse para un nuevo mandato al frente de la Comuna distrital. Se trata de un gesto histórico, que inaugura una nueva etapa, considerando la posibilidad que tenía el jefe comunal de intentar continuar otros 4 años en el Ejecutivo, según lo permite la ley electoral vigente.

Miguel Fernández dijo que en su definición gravitó especialmente la decisión de manifestar en un gesto concreto el proceso iniciado en su gestión de renovación dirigencial encaminado a que las nuevas generaciones tomen la responsabilidad de gobernar el distrito.

“Me preguntan siempre si mi decisión tiene que ver con cuestiones personales, y claro que sí, porque fue tomada desde mi perspectiva de la política y lo que creo tiene que ser el mensaje hacia la comunidad: Es posible resignar ambiciones personales, que el ego no nos confunda, un dirigente no puede ser eterno, su trabajo tiene un tiempo histórico y su legado tiene una continuidad, creo que es un mensaje potente para que la política vuelva a ser creíble y los dirigentes podamos ser creíbles y, en definitiva, podamos trascender porque debemos trascender como partido, como gestión y no como persona”, dijo en su alocución.

“Uno solo no puede”

Miguel Fernández compartió con la asamblea que “hubo muchos hechos que fueron marcando esta decisión y que se fueron plasmando en mi gestión con acciones, funcionarios y proyectos, y creo que ahora es momento de que todo eso quede expresado en mi voluntad de trasvasar a las nuevas generaciones la misión de cuidar y hacer crecer a Trenque Lauquen, con nuevas miradas, nuevas energías y el mensaje que de ahora en más espero se vaya repitiendo con los años porque uno solo no puede, todo debe hacerse en equipo y es este nuevo equipo el que va a seguir adelante”.

Ese gesto quedó ratificado también en la voluntad de Fernández de no integrar la lista de candidatos a legisladores ni nacionales ni provinciales, al tiempo que anticipó que apoyará fuertemente al actual diputado Valentín Miranda para que continúe un nuevo período.

Recoulat, candidato

En ese momento la asamblea inició el intercambio de opiniones para definir a la figura que lleve adelante la propuesta electoral para el próximo período y, por unanimidad y proclamación, la UCR eligió a Francisco Recoulat como el próximo candidato a intendente.

Recibido también con un largo y sentido aplauso, Recoulat habló para la asamblea en un emotivo discurso rescatando el desempeño de Miguel Fernández al frente de la Comuna y poniendo en valor la fuerte decisión que tomó al confiar y apoyarse en las nuevas generaciones.

“Mi vocación por la política, a la que abracé desde muy joven, mi recorrido en cada lugar que ocupé, en estos últimos años la posibilidad de presidir el bloque de concejales y estar muy presente en el Ejecutivo, estando en el paso a paso de la gestión, me dieron las herramientas para asumir este enorme desafío”, expresó.

El ahora pre candidato a intendente de la UCR aseguró que aceptó el desafío “sabiendo que la máxima responsabilidad en el Ejecutivo requiere estar enfocado en trabajar cada minuto por nuestros vecinos, sin descanso, y con un gran equipo que va a estar armado con funcionarios comprometidos, con Miguel que va a estar para colaborar y aportar, con un legislador como Valentín que siempre está, con un bloque de concejales y consejeros escolares con mucha capacidad y energía, con un partido fuerte, y con el oído y el corazón puesto cerca de cada familia de Trenque Lauquen, de cada comunidad, de cada barrio, para que seamos siempre este gran distrito que muchos quieren imitar”.