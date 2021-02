“Mi mayor colaboración con Barrio Alegre es que mi familia siga hoy muy ligada a la institución”

Ayer en horas de a mañana, el Club Barrio Alegre realizó un sentido homenaje al vecino Francisco Islas por su extensa trayectoria en el seno de la institución y por su labor incansable para que la entidad que supo presidir entre los años 2001 y 2009 se convirtiera, finalmente, en la gran institución que es hoy.

El acto fue encabezado por el presidente del Club, Miguel Reparaz, quien expresó ante la prensa: “Los hemos convocado para que sean parte de un grato momento como es el reconocimiento del Club Barrio Alegre a un dirigente que ha sido testigo del nacimiento de la institución y ha sido un constante colaborador y trabajador incansable. Él es Francisco Islas”, dijo antes de proceder a hacer entrega de una placa en la que, entre otros aspectos, se le reconoce haber sido testigo del nacimiento del Club.

Historia

Por su parte, el propio Francisco Islas comentó, en sus primeros conceptos: “No me queda más que agradecer al Club por este presente”.

Seguidamente, realizó una detallada reseña de los inicios de la institución, de los nombres fundamentales que aportaron su tiempo y esfuerzo en aquellos primeros momentos y cómo la misma fue creciendo y progresando año tras año.

Luego, respecto de su propia labor, señaló: “A lo largo del tiempo siempre intenté colaborar con el Club, desde muy chico. Y hoy tengo la satisfacción de decir que mi familia está también muy adherida al Club. Mi señora, mi hijo Ruben que está hoy integrando la comisión directiva, mi nuera Analía Frachia, Javier Vicente que es mi yerno y que también integra la comisión, mi hija Alicia y mis seis nietos, todos, en algún momento, estuvieron colaborando con el Club en los grandes espectáculos de artistas nacionales e internacionales o en la Maratón de Reyes. Así que mi mayor herencia y colaboración con la institución es que mi familia siga hoy muy ligada al Club Barrio Alegre. Cómo no voy a estar agradecido a esta altura de mi vida de que Dios me haya permitido llegar a cumplir estos años y ser testigo del nacimiento del Club. Mi eterno agradecimiento para todos”.

Tango e historia

Por último, recordó que “yo hice una letra de tango al Club Barrio Alegre en la cual está resumida la historia del Club desde su nacimiento hasta la proyección que tiene hoy. Y si a alguien le interesa conocer la historia del Club, prestándole atención a la letra se va a dar cuenta de todo eso. La encuentran en youtube escribiendo ‘Barrio Alegre tango’”, dijo antes de culminar señalando: “Muchas gracias a los dirigentes actuales y a los anteriores, a la prensa que me ha acompañado toda la vida, sobre todo cuando fui presidente del Club. Soy un eterno agradecido porque todos me han ayudado de alguna forma”.