Messi volverá a Qatar con el PSG y en Arabia enfrentará al equipo de Cristiano Ronaldo

Lionel Messi volverá a Qatar el próximo 17 de enero en el marco de una gira de Paris Saint Germain que también incluye un partido en Arabia Saudita contra Cristiano Ronaldo.

El club francés anunció en su página oficial una nueva edición de la tradicional gira por Medio Oriente con la imagen de Messi, Kylian Mbappé, Neymar y las principales figuras del equipo.

La salida desde París hacia Doha será el próximo 17 de enero y al día siguiente se realizará un entrenamiento con público en el estadio Khalifa, una de las sedes de la última Copa del Mundo que conquistó el seleccionado argentino con Messi como capitán y figura.

Paris Saint-Germain will head to Qatar for the traditional Winter Tour plus a friendly in Riyadh 🔴🔵#PSGQatarTour2023 🇶🇦

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 9, 2023