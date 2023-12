Messi fue nombrado “El Deportista del Año” por la revista Time

Lionel Messi fue nombrado este martes como “El Deportista del Año” por la revista estadounidense Time por su “revolución generada” en el fútbol de la Major League Soccer con la camiseta de Inter Miami.

La publicación recuerda el 21 de julio de este año, cuando se puso por primera vez los colores del conjunto norteamericano que tiene como uno de sus accionistas al inglés David Beckham, y con un magistral tiro libre le dio un triunfo clave a su equipo ante Cruz Azul en el inicio de la Leagues Cup, en la que terminó como campeón.

“Acá estaba el mejor jugador de fútbol vivo, posiblemente el mejor que jamás haya jugado el juego más popular del mundo, que el año pasado llevó a Argentina a su primera victoria en la Copa del Mundo en casi cuatro décadas, vistiendo el uniforme de un club que ocupa el último lugar en los Estados Unidos”, destaca la revista en uno de sus párrafos iniciales de la nota, en los que rememora las presencias del basquetbolista Lebron James y la multimillonaria empresaria Kim Kardashian como “un fan más” en las tribunas.

Además, el texto suma declaraciones de Beckham, quien detalló que, al volver de la cancha esa noche le dijo a su esposa, Victoria, no estar “seguro” de encontrarse en condiciones de manejar de vuelta a su casa por la emoción vivida.

