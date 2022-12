Messi: “El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades”

Luego del triunfo en la Copa del Mundo de Qatar 2022, Lionel Messi hizo una sentida publicación en sus redes sociales para todos fanáticos que lo siguen alrededor del planeta.

“Campeones del mundo!!! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer”, comienza el posteo del capitán. “Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!! VAMOS ARGENTINA CARAJO!! Nos estamos viendo muy pronto…”, cerró.

También habló con la prensa y compartió su alegría. “Después de esto no hay más nada. Después de luchar mucho, se me dio casi en el final. Disfruto el fútbol y la selección, por eso quiero seguir viviendo unos partidos más como campeón del mundo”, afirmó Messi en diálogo con TyC Sports.

“Se hizo desear, pero esta copa del mundo es lo más grande que hay. Es hermosa. La deseaba muchísimo. Dije que Dios me la iba a regalar, presentía que era ésta ocasión. Sufrimos, pero lo conseguimos. No vemos la hora de estar en Argentina para vivir esa locura”, expresó Messi con el trofeo en la mano.

“Quería cerrar mi carrera con esto. No puedo pedir más nada. Estoy en los últimos años en mi carrera, y esto es algo impresionante. Esta Copa es la más deseada por todos los jugadores”, cerró el máximo goleador histórico del seleccionado argentino. (DIB)