Medidas para prevenir el dengue

La temporada de verano y las altas temperaturas suelen aumentar la incidencia del dengue y por tal motivo desde el área de Zoonosis del Municipio recuerdan las medidas a aplicar y a tener en cuenta para prevenir la enfermedad: básicamente mantener descacharrados el interior de las casas y los fondos, jardines y patios.

La medida preventiva más eficaz frente al dengue es eliminar criaderos potenciales de mosquitos, por lo que es importante descartar todos los objetos inservibles que puedan acumular agua de lluvia como: latas, botellas vacías, neumáticos, macetas, etc.

Mosquitos

“El Aedes Aegypti es el transmisor del dengue, y si el mosquito está infectado con este virus nos pica y nos enferma, por eso es importante tener en cuenta todas las medidas de precaución para esta época de verano”, comentó la titular de Zoonosis, Rosario Guarrochena.

Al respecto recordó que “no hay que tener recipientes con agua en los patios, si tenemos recipientes para darle agua a las mascotas, cambiarlos todos los días, las piletas tienen que estar con cloro y los tanques de agua siempre cubiertos para evitar que el mosquito ponga su huevo, luego evolucione y se convierta en mosquito adulto”.

“La prevención es todo, si logramos que no se reproduzca el mosquito no vamos a tener la enfermedad del dengue”, dijo Guarrochena para aclarar que “el otro mosquito que vemos comúnmente es el Culex, que no transmite la enfermedad”.

Acerca del Aedes Aegypti, explicó que “es domiciliario, se reproduce y multiplica siempre donde hay gente, dentro del hogar y en el patio, no lo vamos a encontrar en los parques o en el campo, por eso las medidas de seguridad se tienen que dar en nuestro hogar”.

Asimismo, recalcó la importancia de “mantener limpios los patios, usar repelente, el pasto corto y tener los mosquiteros en las casas en correctas condiciones”.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes Aegypti. “Los síntomas de la enfermedad son fiebre, dolor de cabeza, vómitos y náuseas, dolor muscular y sarpullido; pueden aparecer uno o más de estos síntomas, que también son compatibles con otras enfermedades, por eso siempre hay que consultar al médico”, subrayó la especialista.