El púgil Trenquelauquense Abel Adriel no pudo ante Raúl Salomón en el combate realizado en California en la madrugada del domingo. Una pelea que fue difícil de conectar desde Argentina ante la demanda del público local por ver al “Principito”. La pelea llegó en horas de la madrugada, y aunque Adriel realizó unos iniciales buenos asaltos, no pudo terminar de redondear un combate a su favor. El resultado se dio en las tarjetas y allí la derrota por puntos.

Adriel se encargó se brindar un video para todos sus seguidores en las redes sociales donde explicó cómo fue la pelea “Algunos pudieron ver la pelea, otros no ya que se hizo muy tarde. Para mí fue un gustazo enorme estar acá. Fue una pelea dura, pero no para perder con este rival, era muy accesible, pudimos conectar varios golpes y llegué a tenerlo sentido” explicó el púgil quien agregó “no pude entrenar como siempre lo hago y eso se notó. En el tercer round me quedé sin piernas, estaba muy duro, y podría haber hecho un gran papal y conseguir una victoria, pero me quedé parado porque no tenía piernas y lo dejé venir. Salió una muy linda pelea y quedaron todos conformes porque a mí me gusta ir al ataque”.