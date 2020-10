“Me gustó la carta de Cristina, la sentí como un respaldo”

El presidente Alberto Fernández destacó este martes como “muy valiosa” la carta que publicó ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo que su contenido expresa un “fuerte compromiso” con el Gobierno y cuestionó a quienes leyeron en el texto algunas críticas a su Gobierno y a los funcionarios que integran el gabinete.

“Leí la carta y me gustó mucho, la sentí como un respaldo. La carta no me resultó novedosa. Son las cosas que hablo con Cristina. Creo que definitivamente la carta es en apoyo en gobierno. Dice que vivimos un contexto en parte heredado y en parte puesto por el contexto mundial”, analizó Fernández.

“Es una carta de fuerte compromiso, en la que rescata la condición dialoguista del Gobierno. Es una carta valiosa, en un momento muy especial para Cristina. Ella en esta época no la pasa bien nunca”, dijo el mandatario en referencia al aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, de la que hoy se cumplen 10 años.

En declaraciones a radio Metro, Fernández afirmó también que la carta de su vicepresidenta “es muy genuina” y que no le resultó “novedosa” porque “muchas de las cosas” las habla con ella.

El jefe de Estado evaluó que el párrafo en donde la vicepresidenta alude “los funcionarios que no funcionan” no está dirigido a él, sino a los críticos del Gobierno. “Dentro de ese contexto hay un párrafo donde dice que ella no puede entender las imputaciones permanentes que hacen los medios sobre mí. Ese párrafo donde habla de los funcionarios no está dirigido a mí, sino a los que critican al gobierno impiadosamente”, agregó.

Ayer, Cristina aseguró que en el Gobierno existen “funcionarios que no funcionan” y dijo que la situación económica y la incertidumbre generadas por el avance del coronavirus son “agobiantes”, aunque responsabilizó de eso al avance de la enfermedad en todo el mundo.

En una carta publicada en sus redes sociales a raíz del 10° aniversario de la muerte de Néstor Kirchner -que se cumple este martes- Fernández de Kirchner defendió la figura del presidente Alberto Fernández al sostener que “no tiene ninguno de los ‘defectos’ que me atribuían”, aunque deslizó que existen en el Gobierno “funcionarios que no funcionan”, sin dar más detalles al respecto.

La vicepresidenta comparó la asunción de Néstor Kirchner como presidente en 2003 con la de Alberto Fernández el 10 de diciembre último, y sostuvo que entonces “a la Argentina otra vez la habían derrumbado”. Sin embargo, agregó que “nadie esperaba, ni siquiera podía imaginar, lo que iba a venir apenas unos meses después” en relación con la pandemia del coronavirus. (DIB) FD