“Me echaron”, las palabras de Leticia Badino sobre su desvinculación de ANSES

La concejal de Unión por la Patria y ex titular de ANSES, Leticia Badino, publicó en la mañana de este lunes un largo posteo en el cual hizo referencia a su desvinculación de este organismo. En el mismo informó que “también echaron a la compañera a cargo de 30 de Agosto por lo que, las vecinas y vecinos del 30, otra vez vuelven a encontrarse sin un servicio largamente reclamado”.

El texto, que no ahorra críticas al Gobierno Nacional de Javier Milei, se reproduce seguidamente de manera textual:

“Me echaron. En el marco de 500 nuevos despidos en Anses, el lunes pasado me echaron del organismo. También echaron a la compañera a cargo de la oficina en 30 de Agosto por lo que, las vecinas y vecinos del 30, otra vez vuelven a encontrarse sin un servicio largamente reclamado y que pudimos brindar por la decisión política del gobierno anterior”, señaló antes de agregar: “El gobierno de Milei no sólo vulnera los derechos laborales sino que tiene como basamento político, el libre mercado que no es otra cosa que la ley de la selva, donde sobrevive el más fuerte. Para eso, va desarmando rápidamente los andamiajes del Estado que están para acompañar y resolver las problemáticas de la comunidad. Sacaron los créditos para jubiladas y jubilados, incluso se los negaron a quienes hacia más de un mes tenían su turno asignado. Hasta los últimos días que estuve en la oficina, antes de tomar vacaciones (porque me echaron el primer día de mis vacaciones), la tarifa hogar (la garrafa) aparecía en sistema, pero las personas no estaban recibiendo el dinero”.

Por último, señaló: “Agradezco de antemano las palabras de acompañamiento que sé que llegarán y respondo de antemano con mi conciencia de clase y mi peronismo intacto a aquellos que celebrarán la pérdida del trabajo de tantas familias: van por ustedes también. Por ustedes y por sus familias. El día que entendamos que cuando le pasa algo malo al/la de al lado nos dañamos todas y todos, vamos a tener una comunidad mejor. La vamos a pelear, con el sindicato, como debe ser. Porque eso hacen las y los trabajadores organizadas/os. Fuerza, a todas y todos”.