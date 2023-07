“Me decían fosforito”: Santilli lanzó su nuevo spot, focalizado en la seguridad, el trabajo y la educación

“Hola, soy Diego Santilli. De chico me decían fideos con tuco, ketchup, fosforito. Eso que de chico era un estigma y una debilidad, es lo que me dio el carácter para cambiar”, comienza el nuevo spot del precandidato a gobernador bonaerense por Juntos por el Cambio, en el que vuelve a marcar la cancha con sus diferencias con Axel Kicillof, el actual mandatario de la provincia, con respecto a seguridad, trabajo y educación. Así, agrega que “hace 40 años que nos dicen que somos el problema, que nada puede cambiar. A mí con ese verso no. Esta provincia es tan grande como su gente; vos y yo queremos lo mismo”.

Se trata del segundo corto de la campaña de Santilli, actual diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires, y que busca la Gobernación por la lista de Horacio Rodríguez Larreta y frente a Néstor Grindetti, que va con Patricia Bullrich.

“Queremos que no nos maten por un par de zapatillas, queremos ver a los chorros presos y a los narcos lejos de los barrios. Queremos que haya laburo y el sueldo alcance, queremos recuperar las veredas para que nuestros hijos jueguen, queremos que las guardias tengan médicos, siempre. Queremos a los chicos en las escuelas y ni un día sin clases. Queremos y podemos hacerlo, nos digan lo que nos digan. Diego, a mucha honra, el ‘Colo’ Santilli”, concluye el video, que tiene como slogan de campaña la consigna #QueremosLoMismo.

En movimiento

Santilli estará este sábado desde las 15 junto a Horacio Rodríguez Larreta, José Luis Espert, Miguel Ángel Pichetto y Gustavo Posse en el lanzamiento de Guillermo Viñuales en Lomas de Zamora. En tanto, se reunió ayer con 15 intendentes del radicalismo y del PRO en Tres de Febrero para organizar el comienzo de la contienda electoral. Estuvieron presentes el candidato a vicegobernador e intendente de San Isidro, el mencionado Gustavo Posse; Diego Valenzuela (3 de Febrero); Sebastián Abella (Campana); Javier Martínez (Pergamino); Gustavo Perié (Ramallo); Javier Olaeta (Arrecifes); Pablo Petrecca (Junín); Víctor Aiola (Chacabuco); Salvador Serenal (Lincoln); Facundo Castelli (Puan); Ezequiel Galli (Olavarría) y Julio Garro (La Plata).

El jueves el precandidato a gobernador había estado reunido en Vicente López con más de 40 candidatos a intendentes de la Primera y la Tercera secciones electorales.

“Vamos a competir contra un oficialismo unificado que hará cualquier cosa y venderá espejitos de colores para perpetuarse en el poder. Ya ganamos en el 2021 y vamos a volver a ganar”, los arengó Santilli durante el encuentro.

El próximo lunes Santilli estará en Florencio Varela junto a la candidata a intendente Florencia Casamiquela y, más tarde, en Avellaneda junto al candidato a intendente Maximiliano Gallucci. (DIB)