Máximo Kirchner: “Hay que dejar de quejarse por si cortan una calle”

El presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, señaló hizo un pronóstico desalentador respecto a la inflación y salió a defender a las personas que cortan la calle para pedir comida o por planes sociales.

“La semana que viene se va a conocer la inflación y será muy duro. Es compleja la situación que nos toca pasar. Tenemos que tener la inteligencia y la voluntad suficiente para defender a nuestro pueblo”, advirtió el diputado nacional en un acto en Merlo, frente a varios dirigentes de la primera sección electoral y del intendente local, actualmente con licencia, Gustavo Menéndez.

No obstante, en medio de la crisis económica, en la que se prevé para marzo una inflación récord de más del 6 por ciento, pidió estar “al lado” del Gobierno y “poner límites a los que abusan con los precios y juegan con el hambre de la gente gracias al amparo mediático”.

“¿Cómo puede ser que no entiendan que está faltando la comida en la mesa de los argentinos y argentinas? Hay que ser más generosos, hay que dejar de quejarse por si cortan una calle ¿Pero qué quieren que hagan? Hay que hacerse cargo de la gestión, de la comida, del trabajo, de la seguridad. Hay que cortarla con las pendejadas de la televisión y solucionar este complejo momento”, arremetió.

Kirchner, aprovechó también para cuestionar a los dirigentes de la oposición y a Segio Berni, sin nombrarlo, por su postura frente a los piquetes y qué hay que hacer con quienes cortal las calles. “A veces me da vergüenza cuando escucho la televisión, pelearse a dirigentes en sketchs cómicos para ver quién mete preso a quien que corta la calle. Hay que hacerse cargo de la gestión, hay que hacerse cargo de la seguridad, hay que hacerse cargo de la comida, del trabajo”, azuzó.

En otro tramo, el hijo de Cristina Fernández de Kirchner señaló que el triunfo de Mauricio Macri como presidente en 2015 “le salió caro a todos los argentinos” y llevó al pueblo “a un infierno”, de donde el peronismo “lo había sacado en 2003”.

“La derrota del peronismo en 2015 le salió cara a todos los argentinos y argentinas, piensen como piensen, no solo a los peronistas. Esa derrota, a nuestro pueblo, lo llevó a un infierno que el mismo peronismo lo había sacado en 2003. No se confundan, no perdió el peronismo. Perdimos todos y todas”, expresó. Y recordó las palabras de su padre y ex presidente, Néstor Kirchner: “Néstor decía lo que estaba pasando, no decía que estaba todo bien. Decía: estamos en el infierno y que el primer objetivo era el purgatorio para solucionar el hambre y la pobreza”.

Finalmente, tuvo un momento de acercamiento a las políticas de Fernández, al menos en lo discursivo. “Tengo claro que el gobierno ha hecho cosas para bancar los sueldos de los trabajadores en la pandemia para que no se rompiera el vínculo laboral y ahí también los trabajadores cedieron parte de su salario, ¿qué les pasa ahora que no hay pandemia que les cuesta a los empresarios dar algo ahora para los trabajadores que lo dieron todo?”, dijo. “Después de tanta tragedia y soledad que trajo la pandemia les pido que como militantes políticos, como peronistas estemos cerca de nuestra gente, ayudemos, debemos dar todas las peleas. Yo quiero que a nuestro gobierno le vaya bien porque permite que le va a ir bien a nuestra gente”, agregó. (DIB)