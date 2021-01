Maxi Pardo debuta en América con un programa de música y entrevistas

Por Adrián Mouján

El cantante y compositor Maxi Pardo quien comandará este domingo desde las 12 por la pantalla de América “Rock n’ foodball”, aseguró que el ciclo “dará espacio, buen sonido y buenas luces a grandes artistas para que puedan mostrar su obra y contar cómo es su carrera”.

“Quiero darles espacio a grandes músicos que a lo mejor no tienen lugar en la televisión y conmigo podrán tocar con buen sonido y ser parte de buenas entrevistas”, anunció Pardo durante una entrevista con Télam sobre el espacio que acogerá a Coti Sorokin, Cucho (Auténticos Decadentes), Joaquín Levinton, Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, Willy Pancioli (Los Tipitos) y Manuel Wirzt, entre más.

En el envío dominguero, el baladista estará acompañado por Javier Calamaro como cocinero anfitrión, Guillermo Coppola como animador invitado y Fernanda Suárez en la locución.

Pardo escribió canciones para Luciano Pereyra, Los Tekis, Cristian Castro, Soledad, Dread Mar I, Los Caligaris, Natalia Oreiro y las cortinas musicales de la tira “Solamente vos”, entre otras piezas. Edito varios discos solistas y ya giro como invitado de Ricardo Arjona, Alejandro Sanz y Camilo Sesto entre otros

En 2020 Pardo llevó adelante la producción y conducción de “Una cita con el amor” que se emitió por la señal NET TV donde compartió canciones con Leo García, Miranda! , Sandra Mihanovich, Fabiana Cantilo, Bahiano, César Pueyrredón, Manuel Wirzt, Ariel Pucheta y Javier Calamaro.

También participó del programa “Con amigos así”, por KZO TV, entrevistando a músicos de nuestro país y el exterior. Y es un asiduo participante en “Pampita Online”.

-Télam: ¿El germen de “Rock n’ foodball” era algo que ya venías haciendo por YouTube o por streaming?

-Maxi Pardo: No, es un programa nuevo, una idea original mía donde conviven la gastronomía, el rock, la música y el buen vivir. Comemos, jugamos, tocamos música en un fin de semana de campo.

-T: ¿Cómo es la mecánica del programa?

-MP: El programa lleva unas siete u ocho horas de grabación, los artistas invitados llegan al mediodía, charlamos en un living al aire libre, vamos a jugar, después a comer y terminamos en el fogón.

-T: ¿Cómo es tu rol en “Rock n’ foodball”?

-MP: Soy más conductor y no tanto el Maxi cantante aunque cante pedacitos de canciones y mi banda toque fragmentos de mis temas. Es un espacio descontracturado que se va haciendo entre los cámaras, los artistas, la gastronomía y hay un fuego con un chamán, inclusive, que hace toda una cosa espiritual hermosa.

-T: Suele cuestionarse la calidad sonora y visual de los programas musicales ¿Cómo encararon ese asunto?

-MP: Hacemos una filmación al estilo cine, que es el mismo procedimiento que venimos haciendo con mi productora que es nuevita pero que ya tiene dos productos en televisión. Y como soy músico y he girado por todos lados, lo que me gusta es poder darles un buen sonido, buenos escenarios y una buena iluminación a los músicos.

-T: ¿A “Rock n’ foodball” lo pensás como un programa de verano?

-MP: No. La intención es que esto pueda seguir porque en realidad tuve la suerte de entrar a este ambiente porque el mundo se paró. Hoy en día uno no puede ser una sola cosa y los artistas tenemos que hacer un poco de todo y no solo ser cantantes: tenés que poder ser cantante, compositor, conductor, entrevistador y productor. No hay que encasillarse porque viene una pandemia, te corta los shows, ¿Y qué hacés?

“En muchos aspectos esta apuesta grande fue como ir a contrapandemia” Maxi Pardo

-T: ¿A vos mismo te sorprendió sumarte a la TV?

-MP: Totalmente porque no había pisado la televisión. Llevo solamente nueve meses de mi vida en esto en los que me tocó participar en lo del “Pollo” Álvarez, después lo de Pampita, después un programa propio en Net y ahora uno propio en América. Es algo impensado y no sé si a alguien le pasó tan rápido la oportunidad que se me está dando.

-T: Pero eso no implica que la TV le gane la pulseada al músico…

-MP: Para nada. Si la situación cambia haré las dos cosas. Descubrí este año esta faceta, pero si se abre todo yo me voy de gira. Yo soy un músico de escenario, me gusta el escenario, la gira y tocar. Volver a los duetos que hice con Ángela Leiva, Seba Mendoza o Cristian Castro. Pero es una faceta que, lamentablemente, no solo yo tengo frenada, sino todos.

-T: ¿La idea es que “Rock n’ foodball” compita en horario y en temática con “La Peña de Morfi” que Gerardo Rozín hace en Telefe?

-MP: En principio, es un programa que sale a las 12 del mediodía. Tenemos un poco de suerte que Rozín y Mirtha (Legrand) estén de vacaciones (risas). América me da la oportunidad y no pienso si voy contra uno o contra otro, voy calladito con mi producto y creemos que a la gente le va a gustar. También es una alegría haberle dado laburo a gente, entre los dos programas hubo 60 o 70 personas por serie más los músicos y los iluminadores. Hubo escenarios, cine, foquistas, directores de fotografía, asistentes, plomos y músicos invitados que tampoco podían trabajar. De hecho, Cucho, de los Decadentes me dijo que para él fue el mejor día de 2020 porque salió de la casa. En muchos aspectos esta apuesta grande fue como ir a contrapandemia y sirvió para darle aire fresco a los músicos y a la gente que estaba sin laburar. (Télam)