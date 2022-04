Más voces se suman a la polémica en torno al loteo de la quinta 260

A través de un comunicado enviado a este medio la agrupación local G.I.T.S.A. (Grupo Interdisciplinario de Trabajo para la Salud Ambiental) se metió de lleno en la polémica generada en torno del loteo de la quinta 260 aprobado por el Concejo Deliberante durante la última sesión ordinaria y sobre el cual el ex concejal y dirigente justicialista Julio Collado se había manifestado críticamente.

En el texto, la agrupación ecologista se mostró preocupada por los riesgos ambientales en dicho sector debido a que allí y, por varias décadas “ha desarrollado su actividad una empresa de pulverizaciones aéreas de tóxicos”.

En el escrito mencionado desde G.I.T.S.A expresaron que: “adherimos a la preocupación manifestada por el abogado y ex concejal Julio Collado, en relación con la aprobación de la Ordenanza que permite el loteo de la chacra 260, donde por décadas ha desarrollado su actividad una empresa de pulverizaciones aéreas de tóxicos.”

Zonas rojas

Por otra parte, desde la agrupación señalan que “queremos centrarnos en lo que Collado denomina, con justa razón, ‘pasivo ambiental’ de la chacra cuya rezonificación se aprobó por mayoría”.

Y añaden: “ya en la década del ’90 del siglo pasado, desde nuestra organización hablábamos de ‘zonas rojas’, es decir, de puntos de nuestro distrito que no era conveniente habitar en forma permanente, por la carga de contaminantes esperable, en función de las actividades desarrolladas.

Esa sospecha no se disipa con análisis de agroquímicos en agua, ya que los residuos de pesticidas se absorben con mucha mayor probabilidad en los ‘lodos’ o ‘barros’, es decir que se pegan a las partículas de arcilla de un suelo (este detalle nos lo marcaba, hace más de 20 años atrás, la licenciada en Geoquímica y Doctora en Ciencias naturales Alicia Ronco, en ese momento titular del C.I.M.A. – Centro de Investigaciones del Medio Ambiente -, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, centro de referencia pionero en materia ambiental). Por tanto, las huellas de estos venenos no se deben buscar en el agua, sino en los componentes sólidos del suelo húmedo”.

Informe ambiental

Además, en otro tramo del comunicado se indica que “no sabemos si en el informe firmado por cuatro profesionales, y presentado por el propietario de la chacra 260, hay resultados de un análisis como el que prescribía la Doctora Alicia Ronco (sería muy positivo que desde el H.C.D. se informe este detalle)” al tiempo que remarcan que “Trenque Lauquen sigue soslayando las consecuencias de haberse volcado irreflexivamente a una agricultura industrial basada en el abuso de moléculas tóxicas, dejando de lado el equilibrio entre agricultura y ganadería que era tradicional en esta zona”.

n Bioindicadores

Por último, en el informe desde la agrupación local manifiestan que “los paraísos (debilitados por el daño que les producen herbicidas como 2,4-D, 2,4-DB o dicamba, y por tanto presa fácil para el derrumbe por vientos como los que nos azotaron el jueves 24 de marzo), los arces, y otras especies de árboles que exhiben sus hojas deformadas de modo cada vez más evidente, son bioindicadores de una contaminación que seguimos ignorando. Así nos va a ir, en materia de salud…”.