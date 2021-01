Más deportes de las Olimpíadas

En las instalaciones del Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo” y el Foot Ball Club Argento siguen desarrollándose a buen paso las Olimpiadas del Reencuentro y de la Juventud 2021. Cada noche de semana el hockey, vóley y beach vóley despliegan todo su atractivo entre amigos y buen humor. El miércoles, el hockey sobre césped tuvo victorias de Barrio Alegre, en categoría menores, y de Sport Pehuajó y FBC Argentino, en mayores, mientras que también hubo una nueva fecha de beach vóley femenino con triunfos de Virus 21, Las Agustinitas, Las 2021 y de 30 de Agosto, por duplicado.

La edición actual de las Olimpíadas del Reencuentro y la Juventud se desarrolla en el marco de la situación sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 bajo normas de protocolo de bioseguridad, para preservar la salud de los participantes, se recordó desde Deportes municipal, organizadora del evento. Tanto en hockey como en básquetbol y vóleibol la Dirección de Deportes trabajó los preparativos en forma conjunta con las asociaciones correspondientes: Federación Noroeste de Hockey de Buenos Aires, Asociación Básquet Trenque Lauquen y Comisión Municipal de Vóleibol Femenino.

Los resultados

El hockey sigue siendo el deporte que más ha convocado en esta edición del Reencuentro. En la noche del miércoles, en la categoría Sub 16, Barrio Alegre venció a Ferro Carril Oeste 3 a 0; en mayores, uno de los candidatos, Sport Pehuajó, superó, por 3 a 0 a Saque del Medio; y el FBC Argentino que igualó en 1 con Treinta de Agosto. Hoy jugarán, a las 19.15, en juveniles, Atlético Pellegrini vs. Barrio Alegre; y en mayores, a las 20.45: Locomotora Verde vs. Sport Pehuajó y 22.45: Las Estudiantes vs. Club Nuevo Trenque Lauquen.

El beach vóley femenino tuvo buena actividad en la cancha de arena del Poli. Allí se dieron estos resultados: Virus 21 superó a Sin Cocción, por dos sets a cero (parciales 21/8 y 21/13); Las Agustinitas batió a Las Pochitas, por dos sets a cero (parciales 21/3 y 21/2); Las 2021 se impuso a Y mirá qué dos Nenas, por dos sets a cero (parciales 21/8 y 21/11); 30 de Agosto derrotó a Las Mamut, por dos sets a uno (parciales 16/21, 21/17 y 10/3) y 30 de Agosto le ganó también a Las Pochitas, por dos a cero (parciales 21/1 y 21/7).

Las chicas vuelven a jugar esta noche, 19.30: Y si me tomo una Cerveza vs. Las Koalas; 20 horas: Y si me tomo una Cerveza vs. Las Bichotas; 20.45: Unión vs. Virus 21; 21 horas: Las Mamut vs. Fusión Femenina; 21.30: Ni un fósforo vs. Las Koalas y 22 horas: Sin cocción vs. Y mirá que 2 Nenas.