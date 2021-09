Más cruces entre el campo y el Gobierno

El Poder Ejecutivo anunció ayer que se reabrirán parcialmente desde el lunes las exportaciones de carne a China, tras una reunión con la Mesa de Enlace que dejó “gusto a poco” a los representantes del agro, y las repercusiones de la medida no tardaron en aparecer. El presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, afirmó que el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, reconoció que “el Gobierno se equivocó”, mientras que el mismo Domínguez salió al cruce de los cuestionamientos y dijo que “a mí no me van a correr con el cierre de exportaciones, aquí primero está el interés general, después los productores y después la exportación”.

Achetoni resaltó, en declaraciones a CNN Radio, que “el ministro nos dijo que el Gobierno se equivocó” y reconoció que con la medida “no se cubrieron las expectativas” del sector porque querían “que se generara la apertura total”.

“Al encuentro con el ministro de Agricultura le pondría un seis”, dijo el presidente de FAA. “No cubrimos las expectativas que teníamos porque queríamos que se generara la apertura total, pero la apertura de la categoría de vaca con destino a China es importante porque no se consume en el mercado interno”.

Para Achetoni la decisión del Gobierno nacional está vinculada al revés electoral del Frente de Todos en las PASO, ya que “hace que todo el Gobierno revea las posturas y trate de tender puentes con los sectores más importantes de la economía argentina”. “Más que justificar, lo que el ministro entendió es que teníamos razón y que había que habilitar la exportación”, argumentó.

Achetoni consideró que el cepo que se puso a la exportación de la carne pudo haberle “servido al Gobierno como índice para compensar o promediar con los precios altos, pero lograr un punto o dos puntos en los últimos dos meses no es haber logrado mayor accesibilidad a la carne”. “Sí lograron un daño muy grande en la reducción de sueldos del personal de la carne, en la reducción del pago de la hacienda en pie que afecto a los productores y principalmente a los más pequeños. Ha sido un costo muy muy caro”, apuntó,

“El que no llora no mama”

“A mí no me corran con que cerramos la exportación, yo abrí los negocios al mundo siendo ministro, yo creo en los negocios de argentina y para crecer necesitamos mas productividad pero fijando reglas claras y justas para todos. Primero el interés general, después los productores y después la exportación”, lanzó por su parte Domínguez cuando en una entrevista con Radio 10 le enumeraron algunos de los cuestionamientos que desde el campo le hacen a las políticas del Gobierno.

Enfatizó el funcionario que “en Argentina la exportación no está cerrada, el año pasado el gobierno de Fernández superó todos los récords de exportación de carne y este año será el segundo”.

Advirtió que lo que no va a permitir “de ninguna manera” es que la exportación “comprometa el acceso de los argentinos al consumo de lo que definimos como un bien público de carácter cultural”.

Además, y sobre las declaraciones de los representantes de la Mesa de Enlace tras la reunión en la que también estuvo el jefe de Gabinete, Juan Manzur, Domínguez aseguró que lo entiende porque “el que no llora, no mama”. “No me preocupa eso, pero la sociedad tiene que tener en claro que el ejecutivo va a defender lo que es un bien público y cultural que es la carne para los argentinos”, agregó. (DIB) MM