Más clasificados en los Juegos Bonaerenses

El Vóleibol, en las distintas categorías, ya tiene a sus ganadores de la etapa distrital de los Juegos Bonaerenses 2023, que se sigue disputando en Trenque Lauquen. Las competencias se concretaron el lunes en canchas del Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo.

Para hoy, más deportes, todos en predio del Polideportivo, ya que a las 9 habrá básquet, a las 10 fútbol tenis y básquet en la modalidad 3 vs. 3 y beach vóley.

Con respecto a los resultados más recientes, en vóleibol categoría Sub 15 Femenino, Copa Buenos Aires, el primer lugar fue para el CEF Nº 18; en Sub 15 Femenino Escolar se clasificó el Colegio Los Médanos; en la Categoría Sub 15 Masculino, Copa Buenos Aires, el primer puesto fue para el Centro Cultural y Deportivo Patria Bicentenario, y en la Categoría Sub 15 Masculino Escolar se clasificó el equipo del Instituto Miguel Di Gerónimo.

En la Categoría Sub 17 Femenino, Copa Buenos Aires, se impuso el CEF Nº 18 y en Masculino, Copa Buenos Aires, el Centro Cultural y Deportivo Patria Bicentenario.

En la Categoría Sub 18 Escolar se clasificó el Instituto Miguel Di Gerónimo y en Masculino Escolar, la EES Nº 3.

Una vez que concluya la fase distrital, la etapa regional tendrá lugar desde el 1º de julio al 31 de agosto, y la Final Provincial se desarrollará desde el 15 al 20 de septiembre.