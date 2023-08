Más clasificados a las Finales bonaerenses

Natación y tenis de mesa son los dos deportes que tendrán presencia trenquelauquense en la final Provincial de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata. Mientras se sigue realizando la Etapa Regional estos dos deportes entregaron buenas noticias para la ciudad y se suman a una lista que ya es importante. Vale recordar que la final en Mar del Plata se realizará del 15 al 20 de septiembre, en tanto que la instancia Regional se extendería hasta el 31 de agosto. La natación se llevó a cabo en la pileta del Club Argentino de Trenque Lauque en tanto que el tenis de mesa se realizó en General Villegas. Los nuevos clasificados a las finales son, en natación Femenino Adultos Mayores, clasificó Susana Toniolo y en Masculino, Sergio Aristimuño, dos experimentados nadadores de la ciudad. Como dato de color, “Susu” Toniolo, quien varios años fue la Directora de Deportes, en esta edición irá a Mar del Plata como deportista. Y en la modalidad de tenis de mesa, categoría B, el clasificado es Jorge Lucero.

Todos los clasificados

De esta manera, y aún restando varios días de competencias de la Etapa Regional y con deportes importantes para nuestra ciudad, esta es la lista completa de los deportistas locales clasificados a Mar del Plata, en categoría Sub18 Masculino la dupla formada por Román Josemir Palomeque y Nicolás Zelasqui; en fútbol tenis, categoría Sub 18 Femenino, la dupla de Candela Amador y Ana Ávila. En hockey, Sub 14 Femenino y Sub 14 Masculino, los equipos que representan al FBC Argentino. En básquet 3 vs. 3, en Sub 18 Femenino y en Sub 14 Masculino, también irán los equipos del FBC Argentino. En la disciplina de tejo mixto, Adultos Mayores, la pareja formada por Alicia Schwen y Jorge Carnez; en pádel femenino, categoría Adultos Mayores, la dupla integrada por Susana Regourd y María González y en pádel masculino, Adultos Mayores, la pareja de Raúl Scuri y Carlos Passini. Los últimos en lograr la clasificación a Mar de Plata han sido los equipos de Newcom, tanto en categoría A y B, representando a la Municipalidad, formaciones que siempre realizan muy buenas actuaciones en las finales, en

Natación Femenino Adultos Mayores, clasificó Susana Toniolo y en Masculino, Sergio Aristimuño y en Tenis de mesa, categoría B, Jorge Lucero.