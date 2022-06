Más clasificados a la etapa distrital

Como se anunció ya desde el comienzo de estos Juegos Bonaerenses 2022, esta edición será más que numerosa y en Trenque Lauquen la etapa local ya tiene a varios deportistas que han logrado la clasificación a la siguiente instancia, último paso para la final en Mar del Plata.

Durante esta semana los últimos que avanzaron han sido deportistas en el Fútbol 11 Masculino y Femenino, y el Fútbol 5 Femenino. En la Categoría Sub14 de Fútbol 11 ganó la EES N°3; en la Categoría Sub 16 Masculino, se clasificó el Instituto Miguel Di Gerónimo y en la Categoría Sub 18 Masculino el primer puesto fue para la ESB N°3, mientras que en la Categoría Sub 16 Femenino finalizó primero el equipo del Colegio Los Médanos. A la vez que en Fútbol 5, Categoría Sub 18 Femenino se clasificó la EES N°7.

Además, a nivel Adultos Mayores, en Burako la ganadora fue Inés Murga; en Escoba de 15, categoría única, Arias-Monsalvo; en Lotería se impuso Nilda Panelo y en Sapo Masculino y Femenino pasaron a la siguiente instancia Carmen Velázquez y Carlos Álvarez. En Truco lo hizo González-Chiampan y en Chin Chón ganó Juan Carlos Lagos.

Voley y básquet

Han avanzado a la etapa distrital en juveniles, voley masculino, en categoría Sub15 (Escolar abierta) el Colegio Los Médanos, en Sub 17 el Centro Cultural y Deportivo Patria Bicentenario y en Sub18 (Escolar abierta) la Escuela Secundaria N°8 Hueney. En voley femenino, Sub13 (Escolar abierta) el Instituto Miguel Di Gerónimo; en la Sub 15 el Instituto Miguel Di Gerónimo; en

Sub 15 (Copa Buenos Aires) el equipo representado por el profesor Federico Bisio, en Sub 17 (Copa Buenos Aires) el equipo del profesor Federico Bisio y en Sub18 (Escolar abierta) la Escuela Secundaria N°3.

En básquet, Sub 13, Sub15 y Sub17 (Escolar abierta) se ha clasificado el Instituto Miguel Di Gerónimo; en la modalidad 3 vs. 3, en Sub 14 (masculino) el equipo del profesor Gabriel Giovanettoni; en Sub14 (femenino) el equipo de Garmendia, Rosaschi, Ayunta y Lencina; en la Sub16 (masculino) la EEST N°1; en Sub 16 (femenino) el FBC Argentino y en la Sub18 (masculino) el equipo representado por el profesor Aldo Culasso. A nivel Universitario (masculino) el equipo del profesor Sandro Otero y en (femenino) el equipo del profesor Fernando Navas.

En Beach Vóley, en Sub14 (masculino) avanzó el equipo de Mateo Palacios y Saturnino González Chávez; en Sub 14 (femenino) lo hicieron Candela Carena y Mercedes Sívori; en Sub16 (masculino) el equipo del Centro Cultural y Deportivo Patria Bicentenario; en Sub 16 (femenino) la dupla de Agustina Pujol y Brisa Luppi; en Sub18 (masculino) el Centro Cultural y Deportivo Patria Bicentenario y en Sub18 (femenino) Selene Almeida y Graciana Nicora. En categoría Universitario (masculino) avanzó la pareja de Adrián Olguín y Carlos Llaiman y en (femenino) Marina Ustarroz y Yesica Martínez González.

Tenis, pádel y paleta

En tenis, Sub15 avanzaron Diego Guinzani y Dylan Bravo; en Sub 18 Matías Palavecino y Elisandro Ibáñez y en la Sub18 Martina Maquirriain y Camila Gozo.

El Pádel es otro de los deportes con varios clasificados, en la Sub 14, Santiago Casas y Fermín Suárez, en Sub18 (Masculino) Alexis Villarreal y Román Josemir Palomeque y Sub18 (Femenino) la EES N°7. A nivel Universitario, la dupla de Paulina Tévez y Agostina Mang y en Adultos Mayores (Masculino) Ricardo Valentini y Raúl Scuri y en (Femenino) Susana Regourd y Graciela de Los Santos.

En Paleta, Sub 14 avanzaron Vicente Carrera y Gabriel Hernández y en Sub 16 Martiniano Razetto y Valentín Ramírez; en Adultos Mayores, Luis Bonino y Carlos Arruti.

Tejo y taba

En Tejo Masculino y Femenino, en Adultos Mayores Femenino A clasificaron María Angélica Errazquín y Carmen Velázqueze; en Femenino B, Josefina Sevillano y Alicia Schwen; en Masculino A, Luis Altamiranda y José Delmagro, y en Masculino B, Mario Galván y Emilio Britos. Y en Tejo Mixto, Adultos Mayores Mixto A, Patricia Sarmiento y Alberto Oscar Bustos.

En Taba el ganador fue Jorge Carnez.

Futsal, hockey y handball

El Futsal Masculino también tiene equipos clasificados, en la Sub 18 la EES N°2, en Sub16 el Instituto Miguel Di Gerónimo y en Sub14 la Escuela N°3.

En Hockey Masculino, categoría Sub 14, avanzó el equipo compuesto por Alfonso Arabeti, M. Mazza Campos, P. Mazza Campos, Segundo Puricelli, Iñaki Yarza, Francisco Cardini, Álvaro Wesselhoefft, Gonzalo Cardini y Aitor Jauretche; y en el Hockey Femenino, categoría Sub14, el equipo del Foot Ball Club Argentino y en Sub18 el Instituto Miguel Di Gerónimo.

En Handball Femenino, Sub 16, sigue el IAPC y en Sub 18 el Instituto Nuestra Señora del Rosario.