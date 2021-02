Más campeones, más competencias

Con su victoria ante Locomotora Verde, el equipo de Atlético Rivadavia se consagró campeón (categoría Mayores) en hockey femenino sobre césped de la edición 2021 de las Olimpíadas del Reencuentro y la Juventud, que organiza la Dirección de Deportes del Municipio.

También en la noche del viernes se definió la final de beach vóley masculino coronándose campeón el equipo de Los Mielsitas al vencer a Osvaldo, en el Polideportivo Municipal “Antonio Poroto Abásolo”.

La edición actual de las Olimpíadas del Reencuentro y la Juventud se desarrolla en el marco de la situación sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 bajo normas de protocolo de bioseguridad, para preservar la salud de los participantes, recordó la Dirección de Deportes municipal, que además agradeció a la Asociación de Hockey, por el trabajo conjunto y al Club Argentino que cedió las instalaciones para poder realizar el torneo.

En dicha disciplina, entre las mayores, en la final Atlético Rivadavia venció a Locomotora Verde y se consagró campeón, mientras que por el 3° puesto Treinta de Agosto superó a Club Nuevo Trenque Lauquen por 2 a 0. Así estos equipos se repartieron los cuatro primeros puestos.

Otro campeón

En beach voley masculino, por las semifinales, Osvaldo venció a Resto Voley por dos sets a cero (Parciales 21/17 y 21/8)y Los Mielsitas superaron a Quien dijo Mía por dos sets a cero también (Parciales 22/20 y 21/9).

Luego Los Mielsitas vencieron a Osvaldo por dos sets a uno (Parciales 21/17, 10/21 y 10/2) en la final y terminaron festejando.

Fue aquí campeón Los Mielsitas, subcampeón Osvaldo, tercero Quien dijo Mía y cuarto Resto Voley.

Comenzó el básquet

En el inicio de la actividad del básquetbol de estas Olimpíadas, se jugó el viernes y habrá más partidos hoy, a las 20.45 con La Birrería TL vs. Indumentaria S&S y a las 21.45 con El Rejunte ATR Raquetaso vs. Mi Vieja Mula.

También hoy se juega al beach handaball femenino y masculino. Y entre los varones se medirán a las 19.30 Farmacia Mayo vs. Los Viejos y desde las 20 Cablevisión vs. Los Baldome, mientras que por el lado de las damas a las 20.30 chocarán Fuccion femenina vs. Las Fly Sumer y a las 21 Las Atrevidas vs. Las Chicas Superpoderosas.

Mañana seguirá la acción de esta disciplina desde las 19.30 con Farmacia Mayo vs. Los Baldome y a las 20 con Los Viejos vs. Cablevisión, en tanto a las 20.30 jugarán Las Chicas Superpoderosas vs. Las Indias y a las 21 Las Atrevidas vs. Las Fly Sumer.

En cesto beach femenino hoy a las 21.30 se medirán Las ATR vs. Las Sandras, a las 22 Las ATR vs. Las Power y 22.30 Las ATR vs. Las Covid 2020. Mientras que mañana desde las 21 se dará el duelo Las Sandras vs. Las Power, 21.30 Power vs. Las Covid 2020 y 22.30 Las Sandras vs. Las Covid-2020.