Martínez Hnos., cuatro décadas de atención especializada al transporte de toda la región

Ubicada en Regimiento 3 de Caballería 783, Martínez Hnos. Neumáticos continúa hoy trabajando con el mismo compromiso y dedicación con el que nació hace 40 años. Una empresa familiar que supo destacarse en el rubro neumáticos tanto en Trenque Lauquen como en toda la zona por brindar siempre productos de calidad y el mejor servicio.

Y tanto es así que no hace falta ser de Trenque Lauquen para saber de qué empresa se habla cuando se hace referencia a Martínez Hnos. ya que su servicio es reconocido en diferentes localidades de la zona.

La Opinión tuvo oportunidad de dialogar con Jorge Martínez quien, junto a su hermano Mario, ha dedicado buena parte de su vida a trabajar para ver crecer este emprendimiento. “A pesar de la situación pésima que ocasionó la pandemia, no podemos decir que no hemos trabajado porque nosotros estamos dentro de los trabajos esenciales, entonces estuvimos parados 15 días, después empezamos a trabajar y ya no paramos nunca. El movimiento se mantiene en el interior siempre a través del campo porque es un sector que mueve el transporte y mueve la ciudad. Pero es un momento muy difícil para todos porque, de una u otra manera, golpea a toda la sociedad. Porque nosotros sí pudimos seguir trabajando, pero hubo mucha gente que no”, dijo antes de contar: “Nosotros tenemos dos gomerías, una para autos y camionetas, y otra para tractores y camiones que la tenemos en la ruta”.

Situación complicada

Si bien se pudo trabajar casi normalmente durante los meses de pandemia, Martínez contó: “Hoy estamos atravesando una situación complicada la cual prácticamente lleva un año y que tiene que ver con que no hay mercadería, sobre todo cubiertas de camión. El transporte se mueve por el campo y lo que necesita la gente son cubiertas y no hay. Es lamentable la forma en la que se está trabajando, esta situación afecta y mucho. Estamos trabajando con lo que tenemos y de la manera que podemos, pero si tenemos una demanda de, por ejemplo, 100 cubiertas por mes, nos entregan 10”, dijo antes de explicar que esta situación se debe a un “inconveniente que viene con el intercambio con Brasil, nunca se termina de resolver a qué dólar entra la cubierta”.

Respecto de cómo ve el futuro cercano, el entrevistado se mostró poco optimista con que la situación pueda mejorar en el corto plazo. “La vedad que, hasta el momento, no tenemos muchas noticias positivas. Porque Brasil, que es el país que más fabrica cubiertas, tuvo este mismo problema que tenemos todos y está trabajando con menos gente y no alcanzan a hacer la totalidad de cubiertas que quisieran para poder exportarlas a Argentina” dijo añadiendo que solamente queda fabricando en nuestro país una firma y es la única que tiene un poco más de mercadería.

Tecnología

Por otro lado, uno de los secretos para que el proyecto iniciado hace 40 años pueda continuar trabajando eficientemente y sumando nueva clientela es la constante inversión en tecnología. “Cuando inauguramos esta primera gomería la equipamos bien, fuimos medio pioneros en distintas maquinarias que cambiaron mucho la forma de trabajar. Y así seguimos, siempre se cambia y se renueva porque todos los días sale algo nuevo y tratamos de estar al tope”, contó Martínez, quien envió un mensaje a sus colegas y a todos los comerciantes en su día: “En este día quiero decirles a todos los comerciantes que sigan apostando al trabajo, al crecimiento y que resistan, esto va a pasar”.