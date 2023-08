Martilleros renuevan el alerta por estafas vinculadas a ofertas de alquiler de inmuebles

A raíz de los muchos intentos de estafa que en las últimas semanas se han registrado en Trenque Lauquen y que pusieron en el alerta a las inmobiliarias de la ciudad, desde el Colegio de Martilleros local reiteraron a la comunidad la necesidad de tomar los recaudos necesarios para no ser víctimas de esta metodología.

La misma se basa en el ofrecimiento de supuestos inmuebles en alquiler que no lo están, aprovechándose de la desesperación de muchas familias por encontrar un techo bajo el cual vivir. Para esto, piden una seña con la cual les aseguran a los interesados que les “guardarán” el inmueble ante la importante demanda de personas que necesitan alquilar. No obstante, quienes realizan tal ofrecimiento no sólo no son los dueños del inmueble sino que, en la mayoría de los casos, ni siquiera viven en la ciudad y sólo buscan quedarse con el dinero de las familias interesadas en alquilar una vivienda.

Por tal motivo piden a la población estar alertas ante este tipo de ofrecimientos principalmente a través de Internet y, ante cualquier duda, contactarse con un profesional matriculado.