María Chiampán libera “emociones” en el HCD

“Las emociones, bailarinas inconscientes de la existencia, no soportan el encierro”. Así comienza el texto que describe el concepto de la muestra de obras de la artista plástica local María Chiampán, que desde ayer puede ser visitada con entrada libre y gratuita en el hall central del Concejo Deliberante de Trenque Lauquen.

Diseñadora gráfica egresada de la UBA, Chiampán es artista plástica y muralista, y conduce desde 2008 un taller de arte para niños y niñas. En esta oportunidad eligió una serie de obras en formatos y técnicas variadas, obras a lápiz en muy pequeño tamaño, algunas contenidas en cajones de madera y algunas sobre madera en tamaños más grandes. “Es una selección de obras que tenía guardadas, y a partir de la invitación decidí que salgan a luz” adelantó la artista.

El texto “El Cajón”, escrito por Ignacio Beistain, describe el concepto de la muestra que permanecerá abierta hasta el viernes 1 de julio en Avellaneda y Pincén, con entrada libre y gratuita, en los horarios de 7 a 13 y de 16 a 22.

“El Cajón”

“Las emociones, bailarinas inconscientes de la existencia, no soportan el encierro. Cuando asociadas con algún objeto son privadas de su libertad, cambian. No bailan, no cantan. Se destiñen hasta los grises más oscuros. En ocasiones, claman por su libertad haciendo ruido, o gritando para dentro, otras veces, agonizan eternamente la esperanza del cambio. Si por azar o coraje, el contenedor finalmente se abre, las emociones libres vuelven a expresarse, con formas de todo tipo. Libres vuelven a su naturaleza, al cambio constante, al baile y al movimiento de la aceptación constante. Claro, aquel que acepta, también sana”.