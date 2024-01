Con dos distancias diferentes, de 5 kilómetros (Participativa) y 10 kilómetros (Competitiva), el sábado 10 de febrero se realizará una prueba atlética nocturna, la Maratón a la Luz de la Luna, organizada por la dirección de Deporte y que tendrá salida desde el acceso Perón, frente al Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo. Pero además de la prueba habrá DJ en vivo y servicio de Cantina a cargo de la Cooperadora de la Casa del Niño.

El valor de la inscripción es de 2.000 pesos para la prueba participativa (5 kilómetros) y de 3.000 pesos para la competencia de los 10 kilómetros. La largada de los 5 kilómetros está prevista para las 21 y la de 10 Km a partir de las 22, y se recomienda llevar linterna porque el 80 por ciento del recorrido no tiene iluminación. La acreditación será presencial desde las 19.30 en el Polideportivo Municipal. Habrá 1º, 2º y 3º premio en la General Femenino y también 1º, 2º y 3º premio en la General Masculino.

“El Maratón Nocturno se va a realizar el sábado 10 de febrero a partir de las 21, y comenzará con una prueba de 5 kilómetros, participativa, y después se va a largar la etapa competitiva de 10 kilómetros”, comentó esta mañana Martín Lusetti, del área de Deporte del Municipio. Acerca de la competencia, informó que “a diferencia de otros circuitos, la largada será en el Acceso Perón y la idea es que sea netamente nocturna, con un recorrido en el que no hay iluminación”. “Queremos generar un ambiente familiar y que al deportista lo vayan a acompañar y por eso convocamos a la cantina de la Cooperadora de la Casa del Niño, vamos a sumar un DJ, y también estará como siempre Pamela (González) en la locución”, subrayó Lusetti, quien invitó especialmente a quienes no compiten o no participan en eventos, a sumarse a la iniciativa para que puedan vivenciar una maratón nocturna. Se informó desde el área de Prensa Municipal.