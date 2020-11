Mapa de libros sobre Maradona: un mosaico de voces que indagan en el jugador que cambió la historia

Como ocurre con los ídolos populares, Diego Armando Maradona cosechó una biblioteca de libros sobre su vida y su carrera, que buscaron poner en palabras la mitología maradoniana y la complejidad de un ícono que generó pasiones, a partir de biografías, ensayos sociológicos y capítulos significativos de su trayectoria, así como también de aquel emblemático título en primera persona, “Yo soy el Diego de la gente”, en el que repasa cada una de las etapas de su carrera.

Su autobiografía

“A veces pienso que toda mi vida está filmada, que toda mi vida está en las revistas. Y no es así, ¿eh?, no es así. Hay cosas que están sólo acá adentro, en mi corazón, y que nadie sabe”, dice el mayor jugador de fútbol de todos los tiempos en “Yo soy el Diego, de la gente”, el libro que reúne largas horas de charla con el periodista Daniel Arcucci.

Se trata de su autobiografía que se publicó en el año 2000 y aloja extraordinarios relatos sobre el deporte, el negocio del fútbol y un Maradona en primera persona, todo articulado por Arcucci y Ernesto Cherquis Bialo.

“Al Diego, a mí, me sacaron de Villa Fiorito y me revolearon de una patada en el culo a París, a la torre Eiffel. Yo tenía puesto el pantalón de siempre, el único, el que usaba en el invierno y en el verano, ése de corderoy. Allá caí y me pidieron, me exigieron, que dijera lo que tenía que decir, que actuara como tenía que actuar, que hiciera lo que ellos quisieran. Y yo hice. Yo… hice lo que pude, creo que tan mal no me fue”, se lee en la biografía realizada durante el paso de Diego por Cuba y que fue traducida a 88 idiomas.

“A mí me sacaron de Villa Fiorito y me revolearon de una patada en el culo a París” DIEGO MARADONA

Los recuerdos del Mundial

La voz de eterno diez de la selección argentina también está en “Mi Mundial. Mi verdad. Así ganamos la Copa”, en el que también en colaboración con Arcucci, recupera la hazaña que lideró hacia un título del mundo que fue el último que logró este país. Lanzado en junio de 2016 por Editorial Sudamericana, a treinta años de la consagración del seleccionado argentino en México 1986, fue editado por Debate en Latinoamérica y por Penguin Random House en el resto del mundo.

Allí Maradona expresa: “Pienso y hablo en presente de México 86 y se me ilumina la cara. Ese Mundial fue el momento más sublime de mi carrera. Éramos veintidós locos dispuestos a ir a la guerra, y logré instalar la idea de que jugar con la camiseta de la selección era lo más importante, aunque la guita la hicieras en un club europeo: hace treinta años ganamos la Copa del Mundo, la última que levantó un seleccionado argentino, con 25 dólares de viáticos por día”.

Su hija Dalma Maradona escribió “Hija de Dios. No es el Diego, es mi papá”, un relato en primera persona en el que narra cómo fue y es su vida al lado del hombre que idolatran millones de personas en el mundo.

El libro, publicado en 2013, es un resumen de la obra de teatro que interpretó la actriz en la que recorre la historia de la familia vista desde la particular mirada de la hija mayor. “No todos saben cómo es la vida por dentro de nuestra familia y menos cómo es mi papá en la intimidad”, dijo cuando se presentó “Hija de Dios” en la Feria del Libro.

Los ensayos

La carrera y vida de Maradona suscitó varios libros que abordaron la complejidad del mito en distintas etapas de su vida. Uno de los más recientes es “D1OS. Miradas sobre el mito Maradona” (Octubre), del escritor y periodista Julio Ferrer, un texto homenaje que salió a propósito de los 60 años del futbolista, el pasado 30 de octubre, y que ofrece un mosaico de de testimonios que registran las distintas etapas de la vida del astro zurdo.

La diversidad de voces que recoge el libro va desde Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini, referentes de derechos humanos, a César Luis Menotti, el entrenador que hizo debutar a Maradona en la selección y ex futbolistas como Caniggia, Morresi, Palermo, Mascherano, el Turco García, Valderrama, Pumpido, Fillol, Careca, Alemao, Brindisi.

Al publicarse el volumen, el autor declaró a Télam: “La pasión y devoción que genera no solo en la Argentina sino también en millones de personas en otras partes del mundo es única. Esas razones lo convierten en un mito”.

Otro libro de larga data es “Rebelde con causa”, del sociólogo y periodista Sergio Levinsky, con prólogo original del músico Fito Páez, donde traza una biografía no lineal del entrenador y futbolista, a partir de material de archivo, recortes de diarios, coberturas, anécdotas desconocidas y otras referencias. El trabajo piensa la autenticidad de Maradona en su contexto y su tiempo para mostrar la genialidad detrás del personaje pero también intenta reflejar la difícil experiencia que exige ser idolatrado en todo el mundo.

Una original lectura es la que propone Leandro Zanoni en “Vivir en los medios. Maradona off the record”, publicado por Marea y con prólogo de Ezequiel Fernández Moores. Allí se analiza su vida en función de los medios: del reality show que vivió de niño y fenómeno mediático a sus tires y aflojes con los medios (publicidad, televisión, gráfica, radio) que usó a favor o en contra, pero también se expone un recorrido que da cuenta de las luchas internas del poder comunicacional y el negocio detrás de las primicias y los rumores.

La carrera de Maradona es también la historia del fútbol argentino y en “El último Maradona. Cuando a Diego le cortaron las piernas” (Aguilar, 2014), los periodistas Andrés Burgo y Alejandro Wall abordan la trama secreta luego del doping positivo en el Mundial de Estados Unidos 1994, recordado como uno de los momentos más tristes del fútbol local, rodeado de mitos y complicidades, que van más allá de la figura del astro.

Otro título imperdible es “El partido, Argentina-Inglaterra 1986” (Planeta), escrito por Burgo, donde narra los dos goles que inmortalizaron a Maradona, el primero conocido como “La Mano de Dios”, y el segundo como “barrilete cósmico”. El autor reconstruye a través de decenas de testimonios de los protagonistas (jugadores argentinos, ingleses e integrantes de la terna arbitral, por ejemplo) cada minuto de aquel partido y de aquel día.

En una clave bien distinta, la editorial Síncopa lanzó hace poquito “Todo Diego es político”, que ya tiene disponible su versión ebook pero su versión en papel saldrá en marzo próximo. Se trata de un volumen de diez ensayos escritos por diez mujeres bajo la edición de Bárbara Pistoia, que no trata -según anticipan- “sobre fútbol ni tiene ansias biográficas, está lejos de querer responder o resolver lecturas ajenas sobre Diego Armando Maradona. Más bien, es una invitación a relamerse en el signo abierto, a entregarse a las contradicciones, a morder el fruto”.

Esos textos, que abordan lo que significa Diego desde múltiples interpretaciones, sostienen “la tensión entre los guiños divinos y los anclajes terrenales para exaltar lo innegable: nadie es indiferente a Diego y esa no indiferencia revela todo lo indecible, lo tabú, lo estructural, justo ahí donde se revierten los órdenes impuestos”, adelantan desde el sello.

El jugador que cambió la historia del fútbol también tiene un libro de fotografías “Mi vida en fotos”, editado por Planeta, en el que se condensa material de archivo de la revista El Gráfico, plasmando un recorrido por la vida de diez, desde sus comienzos en Los Cebollitas, hasta su retiro en Boca Juniors.

En materia de libros internacionales también hay títulos importantes como “Maradona, ´uomo, il mito, il campione”, publicado en Italia y escrito por Guillermo Blanco, quien llevó la prensa de Maradona durante varios años, así como también “Te Diegum. Maradona: genio y transgresión”, de Vittorio Dini y Oscar Nicolaus, que toma como disparador un congreso en el que se debatió sobre la figura del futbolista, cuatro años después de la conquista del primer campeonato del argentino en Napoli. (Télam)