Macri sobre su renunciamiento: “Me costó muchísimo, porque el ego es muy fuerte”

El expresidente Mauricio Macri dijo que le costó “muchísimo” decidir no presentarse como candidato durante este año porque “el ego es muy fuerte” y sostuvo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “ya perdió la centralidad”.

“Lo hago convencido. Me costó muchísimo, porque el ego es muy fuerte”, sostuvo el exmandatario en el marco de una entrevista con LN+ al referirse al renunciamiento que dio a conocer ayer en las redes sociales a través de un video.

“Algunos me dijeron, ‘te bajaste, te bajaron’, pero yo creo que me elevé porque tuve que pelear con esta fuerza interna una y otra vez. Obviamente, sabiendo que gané una batalla, porque la guerra al ego no se la ganás nunca, hay que estar siempre atentos”, aseguró.

Macri señaló que que no necesita “revancha” y que cree que tiene que “darle espacio a estos dirigentes buenos que tenemos para que construyan su propuesta”.

En esa línea, se refirió a la titular del PRO, Patricia Bullrich; al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y a la diputada María Eugenia Vidal, y fue consultado sobre “¿qué le sobra” y “¿qué le falta?” a cada uno.

Sobre Bullrich dijo que “le falta tener su experiencia como presidenta”. “Ella está armando sus equipos. Suma gente valiosa”, señaló. En tanto, sostuvo que a Larreta le sobra “ganas de ser presidente”.

Finalmente, al referirse a Vidal dijo que la ve “muy bien”. “Tuvo un golpe muy grande, con ese final en la provincia donde también ella no tuvo todo el acompañamiento de la sociedad”, agregó.

Por otro lado, Macri se refirió al oficialismo con fuertes críticas y consideró que Alberto Fernández “nunca debió haber estado en la presidencia” y que el gobernador bonaerense Axel Kicillof “es inimputable”.

Sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, señaló que “está abusando del poder como” y se encuentra “en las últimas de uno de los peores procesos políticos de la Argentina”, y que Cristina “ya perdió centralidad”. (DIB)