Macri presentó su libro: “Somos el cambio o no somos nada”

Ante unos 1.500 invitados y frente a todas las figuras del PRO, el ex presidente Mauricio Macri presentó su segundo libro “Para qué” en La Rural, y pidió avanzar con un cambio real porque, sostuvo, “no es un slogan o un discursito” sino que “tiene que tener contenido”.

“Somos el cambio o no somos nada”, insistió el ex presidente durante la charla que mantuvo con Pablo Avelluto en el acto que se llevó a cabo en La Rural y que contó con la atenta mirada de dirigentes como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. “Tenemos que llevar el cambio a cabo, no es un slogan, un discursito. Tiene que tener contenido”, insistió.

Rodeado de su familia, ex ministros de su gestión, la primera plana de Juntos por el Cambio y mientras sobrevuela la incógnita sobre si finalmente será o no candidato el próximo año, Macri planteó, a su vez, que en JxC necesitan “estar convencidos de lo que hay que hacer porque lamentablemente ideas equivocadas han impregnado en un grupo de la sociedad”. Y añadió con la mira en el kirchnerismo: “Encima ellos no las defienden democráticamente. Las piedras van a volver”.

Macri ingresó pasadas las 18:40 al predio de La Rural. Lo hizo por la parte de atrás del salón, atravesando a los invitados, junto a Juliana Awada y su hija menor, Antonia. Sorprendió con la música elegida: el clásico de AC/DC, Back in black.

Comenzó su discurso con chicanas futboleras y agradeciendo a los hinchas de Racing que, pese a haber perdido el campeonato, asistieron a la presentación del libro.

Después de un video que incluyó testimonios de miembros de su gabinete y de dirigentes políticos que lo acompañaron durante su carrera, Macri destinó un mensaje a la cúpula del PRO. “Quiero aprovechar para incomodarlos un poco”, comenzó, y siguió: “Alguien nos convenció de que competir es malo, pero todos mejoramos cuando competimos, no es verdad que necesitamos vivir entre algodones”.

“Tienen la gran oportunidad de dar el ejemplo y poder competir con altura, con ideas, con valores, hablando de frente a la gente. Si lo hacemos de esa manera, nadie se va a sentir excluido de trabajar con aquel que le toque ganar”, aseguró Macri, mientras Bullrich y Rodríguez Larreta lo observaban desde la platea. “Esta gente está dejando una bomba peor que la de 2015. La tarea que van a tener por delante es mortal, difícil”, enfatizó.

“La gente elegiría si quiere un cambio absoluto o un cambio con límites”, deslizó Macri, y remarcó: “Lo importante es si el cambio involucra el enorme compromiso de todos creo que eso puede hacer que nadie se sienta excluido de lo que viene”. (DIB)