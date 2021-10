Macri llegó al país y define si este miércoles declara por espionaje

El expresidente Mauricio Macri llegó este martes al país y resolverá en las próximas horas con su abogado, Pablo Lanusse, si se presenta ante la justicia de Dolores en la causa en la que se investiga un presunto espionaje a familiares de los fallecidos en el submarino ARA San Juan durante su administración.

Macri arribó este martes a la Argentina, un día antes de la fecha de la indagatoria que convocó el juez federal Martín Bava, quien subroga al juez Alejo Ramos Padilla en la causa en la que ya están procesados los exdirectivos de la AFI durante la gestión de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

El ex mandatario, aunque no está confirmado que vaya a presentarse, debería sentarse frente al juez para ser indagado este miércoles, ya que no estuvo en la primera a principios de mes por estar de viaje en Miami y Qatar.

En esta causa judicial, que fue impulsada por la titular de la AFI, Cristina Caamaño, se investiga si desde el Gobierno que encabezaba Macri se ordenó una tarea de espionaje sobre los familiares de los tripulantes fallecidos en el submarino ARA San Juan durante los años 2017 y 2018.

La semana pasada, Macri nombró al abogado que lo defenderá en la causa pero aún no aportó ningún elemento que muestre real voluntad de presentarse a su indagatoria prevista. Su abogado se presentará en el Juzgado de Dolores y accederá a las partes reservadas del expediente. Luego, su defensa definirá si Macri se presenta a declarar.

El exmandatario dejó su defensa en manos del abogado Lanusse, junto a quien firmó un escrito de 10 páginas en el que manifestó que es “inocente” de lo que se lo acusa y, como primer movimiento estratégico, apeló la prohibición de salir del país que le impuso el juez federal Bava. (DIB) FD