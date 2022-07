Macri en La Rural: “El futuro es con el campo y no en contra del campo”

En una jornada repleta de políticos en La Rural, Mauricio Macri visitó la muestra de Palermo, donde habló ante la prensa y se mostró preocupado sobre la situación actual que vive el país en torno a la política, la economía y el conflicto con el campo.

“El futuro es con el campo, no en contra de ellos”, manifestó Macri a la salida del Restaurante Central de La Rural. Allí mismo sostuvo que el país vive un momento de mucha angustia y preocupación por las decisiones que llevan a cabo: “Es un Gobierno que no tiene rumbo”.

Ante los micrófonos, el ex presidente dio un mensaje esperanzador para los fanáticos que se encontraban en la explanada del restaurante y que cantaban a favor de su regreso: “Tenemos mucho futuro por construir, solo hay que tener un poco más de paciencia”.

Con relación a la posible incorporación de Sergio Massa como “superministerio” de Economía, el presidente aclaró: “Él es parte del mismo Gobierno que perdió noción de dónde está parado y está totalmente inmovilizado”.

Durante su salida se vivieron momentos de tensión por el movimiento de seguridad y de las personas que se encontraban en el lugar para sacarse una foto con el ex presidente. En el recorrido por el predio, Macri estuvo bastante incómodo por el enjambre de seguidores a su alrededor, pero en todo momento permitió que los fanáticos se acercasen.

En una tarde fresca, pero soleada, el líder de PRO revolucionó la muestra de Palermo con su presencia. Se tomó numerosas “selfies” con la gente y fue aplaudido en la Pista Central del predio cuando participó en la premiación de un toro de raza Hereford, después de almorzar con el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; el ex titular de la entidad Luis Miguel Etchevehere y el ex ministro de Producción -durante la gestión de Cambiemos- Francisco Cabrera, además de empresarios y productores chacareros.

Numerosas muestras de afecto como, “Te amo” y “Volvé Mauricio, te perdonamos”, acompañaron los pasos del ex mandatario por La Rural, donde también dijo ante la prensa, envuelto por una maraña de micrófonos y cámaras: “He venido a acá a ratificar mi apoyo al campo y decirles que soy muy optimista acerca del futuro de la Argentina, a pesar del momento muy difícil”.

“Ese futuro es con el campo, no contra el campo”, insistió. “Sé de la angustia y de la preocupación de todos, pero como les dije: nada bueno iba a pasar con un Gobierno que no tenía plan y no tenía rumbo”, completó el ex presidente, en una jornada en la que otros legisladores nacionales y dirigentes de alto perfil político también visitaron la muestra, en su edición número 134, como la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; la ex gobernadora bonaerense y diputada nacional María Eugenia Vidal; y su colega de bancada de Juntos por el Cambio Martín Tetaz.

Además, el ex mandatario de Salta Juan Manuel Urtubey y el senador nacional Adolfo Rodríguez Saá recorrieron la Expo este jueves en Palermo, donde la inauguración oficial se realizará el próximo sábado, en una jornada en la que se anuncia una protesta piquetera en cercanías de La Rural. (DIB)