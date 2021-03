Macri dijo que Perón sería de JxC y anticipó internas para 2023

El expresidente Mauricio Macri sostuvo hoy que Juan Domingo Perón sería de Juntos por el Cambio si viviese en esta época y consideró que en su espacio político “tiene que haber internas para 2023”.

“Si Perón hoy viniese acá, diría ‘yo me anoto en Juntos por el Cambio”, aseguró hoy el exmandatario en diálogo con radio Mitre. Y, en tono de campaña, agregó: “Hay que trabajar y poner el granito de arena; como decía el General, cada uno tiene que producir al menos lo que consume”.

Macri sostuvo que “esta versión kirchnerista del peronismo se ha olvidado por completo de estas máximas de Perón”. “Esta versión del peronismo se ha transformado en representante de los que no trabajan; y nosotros representamos a los que quieren trabajar”, opinó.

El expresidente también se refirió al título de su libro “Primer tiempo”. “Que quede claro que hay un segundo tiempo de la transformación”, apuntó.

En tanto, no dio detalles sobre cuál será su rol en las elecciones de este año, aunque pidió por “más liderazgos” y “más alternativas”. “No estoy pensando en eso pero claro que tiene que haber internas para 2023, es fundamental”, indicó. Y detalló: “Voy a trabajar para que tengamos los mejores candidatos”.

El referente de Juntos por el Cambio también sostuvo que en su gestión hicieron “muchas cosas” como “la revolución de la educación”, pero que “si no tenés moneda ni previsibilidad, no tenés la capacidad de empleo que es lo que la gente quiere”.

“Teníamos fragilidad política y no admitirla fue un error. Teníamos minoría en los gremios, en las organizaciones sociales, en el empresariado. Los empresarios del campo, del turismo y la energía estuvieron a favor pero el resto, una gran mayoría, no. Perdieron la dignidad y se rindieron y no se vieron capaces”, sostuvo. (DIB) MT