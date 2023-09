Macri dijo que en el FMI “no son malos” y habló de acordar con los libertarios después de las elecciones

El expresidente Mauricio Macri consideró hoy que “la interna” entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta “terminó siendo muy costosa para Juntos por el Cambio”, habló de tejer acuerdos con los libertarios después de las elecciones y sostuvo que en el Fondo Monetario Internacional (FMI) “no son malos”, ya que el organismo “ayuda a los países a salir adelante”.

“La interna terminó siendo muy costosa para Juntos por el Cambio. No hay costumbre de primarias en nuestro país. Las internas son muy tensas. Perdimos foco y nos desperfilamos. Aparecemos por eso en este triple empate. Jugaron en contra las expectativas”, señaló el exmandatario hoy en una charla que brindó en el Rotary Club Buenos Aires, informó el diario La Nación.

Macri sostuvo que “Patricia es la persona preparada para lo que viene, para un cambio profundo, por su trayectoria y firmeza”. “Estamos en un mundo complejo donde la inestabilidad es la regla. Creo que Patricia tiene un equipo que la rodea y experiencia, y son valores muy potentes. Con un volumen político que no teníamos en 2015. Tenemos la posibilidad de tener mayoría en ambas cámaras y gobernadores”, sostuvo.

Macri también dijo que quiere “ser respetuoso” del candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, ya que “mucha gente lo voto” y pidió que desde esa fuerza política “nos apoyen” cuando “ganemos la elección”. “Estoy para puentes, para rutas, para lo que necesiten”, agregó en referencia a un eventual pacto con los libertarios.

Por otro lado, cuestionó al kirchnerismo y apuntó contra “la confiscación de YPF” al señalar que “se tiene que investigar a fondo” y contra “la confiscación de Aerolíneas Argentinas”. “A esta altura ninguna nación tiene aerolíneas de bandera”, sostuvo.

“La otra mentira (del kirchnerismo) es que el Fondo es malo. El Fondo es un organismo que ayuda a los países a salir adelante. El Fondo son otros países. Pide que hagamos lo mismo que hace Paraguay, que hace 20 años que no tiene déficit, con un banco central independiente. No nos piden nada raro. No son malos”, señaló. Y agregó, en referencia a los US$ 45.000 millones que el FMI le prestó a su gestión: “Y no se fugó la plata”. (DIB)