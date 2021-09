Luzzi: “Un balance totalmente positivo”

El dirigente dialogó con La Opinión y comentó: “Hago un balance altamente positivo de la jornada de hoy. La gente se acercó a las escuelas, votó pese a la pandemia, pese a los protocolos, sabiendo que había que tomar distancia, la verdad que fue todo muy positivo”, dijo antes de agregar que “desde lo personal, fue un desafío enorme para mí. Yo soy deportista, me dedico a otra cosa, pero este fue un desafío que me planteé para mí mismo y me encanta, fue una experiencia increíble.

Se trabajó muy bien, mantuvimos reuniones con gente muy positiva que tenía muchas ganas de participar. Pienso que hay que hacerse cargo, participar, meterse, porque, de lo contrario, uno se queja y esa queja queda en la nada. Y está bueno participar. Estoy muy contento conmigo mismo y con el equipo que tenemos. Juan Pablo Ripamonti coordinó muy bien todo, laburamos muchísimo hoy, estamos cansados, pero contentos”.

Por último, afirmó: “Pienso continuar trabajando en política más allá de la elección, tengo ganas de que me escuchen, de que la cosa cambie y que, entre todos, podamos trabajar para salir de este pozo en el que estamos metidos”.