Lucía Riet propone descubrir el “Tesoro” de sus canciones

La compositora y cantante Lucía Riet concreta con su flamante tercer material de estudio, el EP “Tesoro” que se publicó, además, con sendos videoclips, la posibilidad de darle un destacado espacio a canciones que, afirma, “quise grabar de la mejor manera para que pudiera expandirse hacia donde tuviera resonancias”.

“Fue una especie de acto psicomágico para sellar un proceso interior profundo. En cuanto a lo artístico, hacía diez años que no grababa canciones mías y cuando me decidí tuve la certeza de que el material musical y lo que yo tenía para decir eran valiosos. Sentí que había un brillo genuino en las canciones y me tocaba hacerles su lugar en este mundo”, asegura Riet en charla con Télam.

“Tesoro” se nutre del candombe electrónico “La respiración”, el rock cancionero “No me voy tan fácil” y la milonga electrónica “Queridos animales”, toda una bella apuesta que puede apreciarse en su canal de YouTube

El material registrado entre noviembre de 2019 y marzo de 2020 contó con la producción artística conjunta de Berni Santiago (Las Orillas, Jesús Fernández grupo) y Lucía Riet.

Con arreglos musicales, programaciones y batería de Santiago, participaron Sebastián Baró (guitarras), Martín Boffi (bajo), Violeta García (cello), Luján Ricci (violín) y Marina Will (voces).

– Télam: ¿”Tesoro” es una acabada foto de tu música?

– Lucía Riet: Si bien mi música tiene diversos colores y temáticas, siento que estas tres canciones sintetizan líneas que más habito como compositora. Por un lado, la línea de una canción más introspectiva, por otro la canción más rítmica/lúdica y también la canción más “esotérica”. En otras canciones (que aún no están grabadas) esas líneas se cruzan, o se esfuman. En “Tesoro” siento que están bastante definidas y que ellas tres juntas a su vez se enmarcan en un concepto que me gusta mucho, que es “Cantos de poder”.

– T: ¿Cómo se relaciona “Tesoro” con tus anteriores trabajos discográficos?

– LR: Mi primer EP “Extraño caminar” tuvo una producción bastante cuidada y con arreglos en su mayoría, sobre instrumentos digitales. Mi segundo material “Chichebombom” en cambio, no tuvo el foco puesto en la producción y prolijidad, sino que se basó más en lo lúdico, artesanal y humano. Creo que “Tesoro” trae un poco la contundencia de unir esas cosas.

– T: ¿Cómo definís la experiencia de ser mujer, autora e independiente en la escena musical actual?

– LR: Ser mujer, autora e Independiente es un combo poderoso y desafiante con un sentido profundo para mí . Escucharme y ser fiel en la construcción de lo que deseo ser como mujer, darme la libertad y el valor a mi voz como autora y ser la que lleva el timón de mi proyecto, eligiendo con quienes y cómo llevarlo adelante, todo esto es parte de mi proceso de crecimiento y de construcción como persona/artista y atraviesa de un modo potente mi vida, con sus luces y sombras. Actualmente somos un montón y eso es un gran logro para la escena musical de este tiempo, como también la diversidad de nuestros proyectos. En lo personal, a lo largo de mi carrera (desde 2004) me he sentido en general, bienvenida y respetada. Sé que eso no ha sido una vivencia generalizada, por eso celebro y acompaño la lucha y la expansión del movimiento de mujeres en pos de ampliar nuestro espacio en las grillas de festivales y la valoración de nuestro trabajo en la escena en general. (Télam)