“Los Vascos”, una verdadera institución en la vida comercial de Trenque Lauquen

Hablar de “Los Vascos” en Trenque Lauquen es, sin dudas, hacer referencia a una verdadera institución en lo que hace a la actividad comercial local. La firma comenzó a gestarse en la década de 1920 del siglo pasado y fue en 1946 cuando adquirió el nombre de Los Vascos SRL que lleva hasta nuestros días.

En el Día del Comerciante, La Opinión dialogó con Alejandro Urbaneja, integrante de esta firma, quien repasó su historia, su incursión personal en esta actividad y el movimiento actual en este tradicional negocio local.

“Este negocio es una tradición de varias familias que en su momento eran los propietarios de ‘Los Vascos’. Mi padre entró a trabajar de muy joven en la firma y, a raíz de eso, terminó también trabajando yo cuando terminé el secundario. La gente grande se va retirando por distintos motivos, algunos fallecen, así que, con el paso del tiempo y la cantidad de años que tenía mi padre en la firma y conmigo ya adentro, continuamos el comercio con el mismo nombre”, dijo antes de aclarar que, respecto de los productos que se comercializaban en aquellas primeras décadas “esto era todo mucho más amplio. En su momento ‘Los Vascos’ fue una tienda como lo era Galver o Casa Gali, donde había distintas secciones: sección hombre, sección dama, sedería, zapatería, venta mayorista, entre otros. Abarcaba muchos más rubros. Así que, en su momento, tengo entendido que llegaron a trabajar unos 40 empleados en aquella época”.

Actualidad

Consultado sobre la actualidad del comercio, Urbaneja contó que “tratamos de mantener siempre lo que es indumentaria de hombre, ropa de trabajo, de vestir, lo que es blanquería, sábanas, toallas, algo de calzado de seguridad. Esos son los rubros que estamos cubriendo hoy en día tanto en el negocio de venta al público como la venta mayorista que siempre la mantenemos en la zona”. “Nuestra zona de acción son unos 200 km. alrededor de Trenque Lauquen, abarcamos todas las localidades vecinas”, señaló.

En cuanto al movimiento comercial de estos días, el comerciante señaló: “El movimiento hace un par de años, sobre todo después de la pandemia, viene siendo más o menos parecido. Movimiento hay, lo que uno ve que la ropa ha pasado a ser un lujo en muchos casos. Hoy están muy baratos los sueldos para lo que está valiendo no sólo la ropa, sino la mercadería en general en todos los rubros. Pero movimiento hay y nosotros, al abarcar varios rubros y vender muchos artículos, siempre alguna cosa la gente precisa y algo estamos vendiendo. Nosotros no trabajamos con marcas de precios exorbitantes, tratamos de tener una calidad adecuada. Y la ropa de trabajo y las sábanas es algo de todo el año que no para nunca de venderse”.

Movimiento

Respecto de lo ocurrido durante la última semana luego del sacudón que provocó la renuncia inesperada del Ministro de Economía Martín Guzmán, Urbaneja explicó que “movimiento de gente ha habido. Mucha gente aprovecha algún pesito que le queda del aguinaldo para comprarse alguna pilcha o algo que le hace falta para la casa. El Día del Padre para nosotros es una fecha clave en la que se trabaja bien todos los años”.

En este sentido, agregó que “lo que ha sido muy revuelto esta semana fue el tema de los proveedores, yo tengo algunas casas que recién el viernes están volviendo a la normalidad de la facturación, han estado pasando listas de precios nuevas, la mayoría han ajustado. Pero son cosas que con los años y en este país uno se va acostumbrando, ya no nos sorprende nada, pasan estas cosas y nos parece algo normal. Los que tenemos varias de éstas sobre el lomo decimos ‘otra más y seguimos’”.

Pandemia

Por último, Urbaneja reflexionó sobre cómo afectó a su comercio la pandemia. “En la época de pandemia fue muy duro para nosotros porque estuvimos prácticamente cuatro meses, o más, con las puertas cerradas. Uno tenía compromisos asumidos, cheques dados y ARBA, AFIP todos los meses te cobraron religiosamente, no contemplaron la situación para los comerciantes que teníamos los negocios cerrados y no estábamos recaudando. Nos tuvimos que hacer cargo de los gastos como todos los meses sin ninguna quita, sin ningún perdón de nada. Y acá en Trenque Lauquen, en particular, se dio una situación que también nos descolocó a la mayoría. En plena pandemia se reunió el HCD para aumentar todas las tasas comerciales, es una cosa de locos, no era el momento”.

Sobre el final, y de cara al futuro, agregó: “Estamos en un proceso de reacomodamiento. Se están poniendo en marcha muchas fábricas a nivel nacional. El problema más grande es el de los insumos, muchas fábricas están diciendo que no están pudiendo producir porque alguna parte de la cadena de fabricación es importada y no consiguen la materia prima o los dólares para traerla. Habrá que esperar un poquito para ver qué pasa. Entiendo que en el verano no va a abundar la mercadería, venimos complicados con ese tema ya hace un par de temporadas, espero que sea un proceso de reacomodamiento y que veamos la luz al final del túnel pronto”.