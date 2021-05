“Los únicos grandes héroes que tenemos están en todo el personal de salud”

Los testimonios de vecinos que han tenido que cursar la enfermedad de Covid-19 y que piden a la comunidad extremar los cuidados para no propagar el virus continúan conociéndose en Trenque Lauquen.

Días pasados, La Opinión publicó una sentida reflexión de Andrés Rabasa, un joven de 34 años que contó su difícil experiencia. El lunes, este medio hizo lo propio con las palabras del médico Juan Calvo quien, a través de un crudo relato, dio a conocer detalles del sufrimiento que padecen muchos de los pacientes que han atravesado la enfermedad.

Hoy, en esta página, se conocerá el testimonio del reconocido martillero local Ricardo Sacco, quien hoy se encuentra, de a poco, recuperando de este difícil momento. Distintas historias y distintos relatos con un denominador común: en todos los casos se pide a la comunidad no relajarse en los cuidados y nunca subestimar el alcance de la enfermedad.

Un duro momento

En este marco, Ricardo Sacco contó: “En mis 50 años de vida he pasado momentos difíciles, pero nunca pasé un momento tan duro como éste en el cual entró en juego la vida humana a causa de esta pandemia mundial que no distingue entre países, entre clases sociales, entre religiones, entre sexos, edades o jerarquías de poder. Para este virus somos todos iguales. En mi caso, el cuerpo me dio una señal y, como dijo (el periodista y conductor) Sergio Lapegüe, hay veces que es necesario parar, tocar fondo, resetear y volver a comenzar”, comentó antes de contar: “Comencé con diversos estados físicos y anímicos. Dolor de cabeza, tos, fiebre, dolor de cuerpo durante los primeros seis días hasta que llegó un momento en el que el cuerpo no aguantaba más y, con mi pareja, nos dimos cuenta que la situación se estaba empezando a complicar. Entonces llegué al Hospital donde fui con la idea de hacerme un control y volver a cenar y, a los pocos minutos, había quedado internado, en principio por precaución”. “Al otro día la médica me dijo que existía la posibilidad de que el cuadro se me complicara y que, si existía la posibilidad de derivarme, me iba a derivar a un centro de mayor complejidad” contó.

Desesperación

Inmediatamente, Sacco fue derivado a la ciudad Junín donde, afirma, vivió “los días más difíciles”. “Previamente a eso, empezó la desesperación porque yo sabía que me iba de Trenque Lauquen, pero no sabía si volvía. Ahí uno comienza a hacer llamadas de despedida sin saber con certeza si esa va a ser la última vez que habla con un ser querido. Entonces, me despedí de mi pareja, de mi vieja, de mi hermana, de mi hermano, de mi hijo. Estuve cuatro días en terapia intensiva, desconectado de la realidad, del teléfono, de mi familia y amigos” cuenta.

El martillero contó que, durante esos días en Junín “el panorama era negativo y ahí uno nunca parar de pensar”. “Me conectaron a todo tipo de equipos y me dieron distintos tipos de medicación. Comenzó una etapa de cuatro o cinco días en los que empezamos a volver, de a poquito, a la normalidad. Soy un convencido de que los únicos grandes héroes que tenemos están en todo el personal de salud. Médicos, enfermeros, camilleros, personal de limpieza, administrativos, kinesiólogos y ambulancieros quienes, a pesar de sus magros sueldos, entregan la vida para salvarnos trabajando en el corazón de la batalla, en doble horario, cansados, tratando de compensar el horario del compañero que se tuvo que aislar. Realmente ese esfuerzo es impresionante y no lo valoramos como se debe” afirma.

Tomar conciencia

Por último, Sacco expresó: “Se extrañan muchas cosas. Se extraña el mate, el beso, el abrazo, la reunión con amigos, pero lo que uno pide es que se frente un poco todo eso. En lo personal, hace más de 20 años que me junto todos los sábados con unas parejas amigas, voy todos los domingos a compartir con mi familia el almuerzo y este último año me cuidé de todas formas, suspendí gran parte de todo eso, tomé todas las precauciones en el trabajo. Todo lo que recomiendan lo hice y así y todo caí yo, mi pareja y las nenas. Esto no es joda, hay que cuidarse. Hay que usar barbijo, lavarse las manos, reunirse menos, fundamentalmente los jóvenes que no toman conciencia. Hay que pensar que no es uno solo el que puede verse afectado, es también todo el entorno familiar. Tenemos que tomar conciencia, por favor. Muchas veces el problema no está en los gimnasios o en un restaurante, el problema está en la conducta social e individual de cada uno”.