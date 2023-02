Los triatletas buscando el límite

Otro domingo de triatlón se vivió en Trenque Lauquen, esta vez bajo la organización del Club Barrio Alegre. Una prueba que tuvo los iniciales 500 metros de natación en la pileta del camping, luego los 18 kilómetros de ciclismo por los caminos rurales y los finales 6 kilómetros de pedestrismo por zonas aledañas al club y llegada dentro del predio. Una competencia que comenzó más allá de la hora 9, con las series dentro de la pileta y finalizó bajo el implacable sol del mediodía.

El triunfo, aunque se aguardan los resultados oficiales, fue para el trío compuesto por el nadador de Henderson, Axel Pérez, junto a los trenquelauquense Jonatan Agrazar en ciclismo y Lucio Barragán en pedestrismo. Pero sin dudas el intenso calor fue el punto clave de la prueba. Los triatletas están acostumbrados a buscar el límite, especialmente aquellos que realizan la competencia de manera individual, pero ayer, con las altas temperaturas y la hora en que se desarrolló la competencia, puso en peligro la salud de todos los deportistas.

Desde adentro

Consultado por La Opinión, Jonatan Agrazar, contó cómo se resolvió la carrera, por lo menos, su parte arriba de las dos ruedas. “Nuestro nadador marcó el ritmo y lo hizo de una manera tremenda por lo que yo tuve que salir primero en la bicicleta. Pero toda la movida del triatlón se retrasó y nos agarró largando más o menos entre las 11 y las 12 del mediodía, un calor insoportable. Quizás tengan que cambiar el sistema o largar todo mucho más temprano”.

En este caso la organización diseñó un inicio en pileta, dividió en series, donde se tomó los tiempos de cada nadador, tanto individual como los que hacían equipo. En referencia a esos tiempos fue que luego se largó la etapa de ciclismo.

“Hice toda la carrera solo, fueron casi 19 kilómetros de un recorrido con mucha arena, que a mí me encantó, porque me gusta la arena y llegué adelante con una amplia diferencia por sobre el resto, ya que mi nadador me había entregado con mucha diferencia y ahí le di el pase a Lucio (Barragán) que tenía que hacer la parte a pie, pero la verdad es que pasamos un calor inaguantable”.

Para los que debieron hacer el último tramo a pie fue lo más exigente corriendo bajo el abrasante sol y viento de las 13 y 14 horas del domingo. Barragán salió a toda marcha tras el arribo de Agrazar, pero el final fue con muchas dudas. Ocurrió que algunos atletas equivocaron el recorrido, a pesar de que la organización había apostado muy bien a sus banderilleros, por lo que terminaron realizando menos metros de competencia ante el asombro de los presentes. (Ampliaremos con resultados oficiales).