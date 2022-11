Los Pumas lograron un triunfo histórico de visitante frente a Inglaterra

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, venció a Inglaterra de visitante por segunda vez en la historia, al imponerse este domingo 30-29 (12-16) en el estadio de Twickenham, en Londres, donde comenzó su gira internacional de noviembre.

Los Pumas repitieron el logro de 2006 (25-18), que hasta este domingo permanecía como la única alegría en tierras de “La Rosa”.

El rosarino Emiliano Boffelli fue el factor decisivo del triunfo “albiceleste” con 25 puntos sumados a través de un try-conversión y seis penales. El cordobés Santiago Carreras también se hizo presente en el tanteador con un try.

Inglaterra, primer rival argentino en el Mundial Francia 2023, consiguió dos tries por intermedio de Joe Cokanasiga y el ingresado Jack van Poortvliet, mientras que su capitán Owen Farrell facturó cinco penales y dos conversiones.

El encuentro, de trámite parejo, tuvo a Inglaterra como protagonista en la mayor parte de las acciones por su mejor desempeño en el line y el manejo de la pelota.

La virtud de Argentina fue haber sido oportuno para sumar en las ocasiones que se le presentaron, con un pateador infalible como Boffelli.

El seleccionado argentino mostró una clara mejoría en su esquema de juego respecto al desarrollado en el final Rugby Championship. La disciplina, el tackle y la templanza se vieron recuperadas para llevar adelante un partido que en la previa tenía a Inglaterra como favorito.

Este triunfo representa el tercero de gran resonancia en la era del coach australiano Michael Cheika, bajo cuya tutela se registraron victorias ante Australia y Nueva Zelanda (por primera vez como visitante) en el Rugby Championship.

En el primer tiempo, Inglaterra tuvo la iniciativa, circuló la pelota en campo contrario, pero Los Pumas estuvieron compactos en defensa, con una serie continua de tackles.

El primer try del partido fue para “La Rosa” por el avance de sus forwards y la velocidad del wing Joe Cokanasiga.

Sin generar juego, con poca fluidez de ataque, Los Pumas se mantuvieron a tiro con los penales del rosarino que dejaron a solo cuatro puntos la desventaja al cabo de la primera parte.

En la segunda, el funcionamiento fue diferente y se notó en la primer jugada cuando el capitán Julián Montoya habilitó a Matías Moroni para la posterior cesión a Boffelli, que apoyó sobre el ingoal británico.

Minutos después, Carreras recogió una pelota suelta en mitad de cancha y en veloz corrida apoyó el segundo try, convertido por Boffelli. La jugada fue revisada por una presunta infracción de Thomas Gallo.

Inglaterra, desconcertada por los dos tries, volvió a tomar el protagonismo de las acciones, en parte por méritos propios y errores groseros de los argentinos.

El ingresado Jack van Poortvliet, a la salida del ruck, aprovechó un espacio libre para llegar a marcar una nueva conquista sin oposición de sus rivales.

Los Pumas continuaron soportando el rigor de los ingleses y Boffelli volvió a marcar un nuevo penal para alcanzar un parcial favorable de 27-26, pero nuevamente pasaron al frente los ingleses con un envío a los postes de Farrell.

Penal a penal llegaron hasta el final cuando Boffelli consiguió la ejecución decisiva que significó la quinta victoria de Argentina ante Inglaterra en un historial del 14 enfrentamientos que además registra 8 triunfos británicos y un empate.

Los Pumas volverán a jugar el próximo sábado 12 frente a Gales desde las 14.30 en el Principality Stadium de Cardiff y cerrarán la ventana ante Escocia, el sábado a las 12.15 en el Murrayfield Stadium de Edimburgo.

Los datos del partido de Los Pumas contra Inglaterra

Inglaterra: Fredie Steward; Jack Nowell, Manu Tuilagi, Owen Farrell (capitán) y Joe Cokanasiga; Marcus Smith y Ben Youngs; Tom Curry, Billy Vunipola y Maro Itoje; Johnny Hill y Alex Coles; Kyle Sinckler, Luke Cowan-Dickie y Ellis Genge. Entrenador: Eddie Jonnes.

Ingresaron en el segundo tiempo: 54′ Jack van Poortvliet por Ben Youngs, 57′ Sam Simmonds por Billy Vunipola, 58′ Ellis Genge por Mako Vunipola, 68′ Manu Tuilagi por Henry Slade, 73′ Joe Heyes por Kyle Sinckler y 75′ Jack Willis por Alex Coles.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Mateo Carreras, Matías Moroni, Jerónimo De la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Tomás Lavannini y Matías Alemanno; FranciscoGómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.

Ingresaron en el segundo tiempo: 57′ Facundo Isa por Tomás Lavanini, 58′ Francisco Gómez Kodela por Eduardo Bello, 68′ Ignacio Ruiz por Julián Montoya, 68′ Matías Orlando por Mateo Carreras y 73′ Lucas Paulos por Marcos Kremer

Tantos en el primer tiempo: 9′ penal Boffelli , 12′ penal Farrell (I), 15′ penal Boffelli (A), 24′ try Cokanasiga convertido por Farrell (I), 33′ penal Boffelli (A), 36′ penal Farrell (I), 38′ penal Boffelli y 40′ penal Farrell (I).

Resultado parcial: Inglaterra 16- Argentina 12.

Tantos en el segundo tiempo: 6 ‘ try Boffelli , 11′ try Santiago Carreras convertido por Boffelli (A), 15′ try Jack van Poortvliet convertido por Farrell (I), 20′ penal Farrell (I), 23′ penal Boffelli (A), 27′ penal Farrell (I) y 29′ penal Boffelli .

Resultado final: Inglaterra 29- Argentina 30.

Arbitro:Andrew Brace (Irlanda).

Estadio: Twickenham (Inglaterra). (Télam)