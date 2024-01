Los primeros campeones en las Olimpíadas

Primeros títulos de la edición 2024 de las Olimpíadas del Reencuentro para el Básquet 3 vs. 3 en damas y caballeros. Los que celebraron fueron, Tini Team (Femenino) y Los Bullterrier (Masculino). El festejo llegó luego de ganarle a sus competidores en la segunda fecha que se disputó en el predio de la Escuela Técnica, donde también estuvo presente la actividad Fútbol 5 Femenino y Newcom. La jornada tuvo el acompañamiento del Intendente municipal Francisco Recoulat; el secretario de Gobierno, Martín Borrazás; el secretario General, Juan Manuel Sotullo y el subsecretario de Producción y Desarrollo Económico del Municipio, Germán Lauro, quienes se acercaron al predio a observar el desarrollo de las Olimpíadas del Reencuentro. La actividad deportiva del verano seguirá esta noche con más partidos en la Escuela Técnica.

En la segunda y última fecha del Básquet 3 vs. 3 Masculino, Grow se impuso a Viral Informática Team por 18 a 5, Los Bullterrier le ganó a La Bandeja por 10 a 4, Grow venció a La Bandeja por 10 a 3, Los Bullterrier a Gnetic por 12 a 8, Viral Informática a La Bandeja por 7 a 1 y Gnetic a Grow por 8 a 7. Mientras que en el Básquet 3 vs. 3 Femenino, Space Team derrotó The Queen Team por 8 a 2, Tini Team a Abba Team por 8 a 1, Tini Team a The Queen Team por 4 a 2 y Abba Team a Space Team por 3 a 2.

Posiciones Damas

1° Tini Team: 6 puntos

2° Abba Team: 5 puntos

3° Space Team: 4 puntos

4° The Queen Team: 3 puntos

Posiciones Caballeros

1° Los Bullterrier: 8 puntos

2° Gnetic: 7 puntos

3° Grow: 6 puntos

4° Viral Informática Team: 5 puntos

5° La Bandeja: 4 puntos

En cuanto al Fútbol 5 Femenino, se jugó la cuarta fecha con estos resultados, Las de Siempre le ganó a Locomotoritas 2 a 1, Legendarias II se impuso a Locomotoras por 4 a 0, La Clave y Legendarias II empataron 1 a 1, Bagual venció a Las Viejis por 3 a 1, Las Pibas derrotó a Las Fabriqueras por 2 a 0 y A los Tobillos FC a De Taquito por 4 a 1, mientras que Las Fabriqueras y Las de Siempre empataron 2 a 2.

Zona 1

1° Legendarias I: 10 puntos

2° Las Pibas: 9 puntos

3° La Clave: 7 puntos

4° Las de Siempre: 7 puntos

5° Las Fabriqueras: 4 puntos

6° Locomotoritas: 0 puntos

Zona 2

1° Legendarias II: 9 puntos

2° A los Tobillos: 6 puntos

3° La Esquina: 6 puntos

4° Bagual: 6 puntos

5° Locomotoras: 3 puntos

6° Las Viejis: 3 puntos

7° De Taquito: 3 puntos