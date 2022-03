“Los Otros Mundos” del Aleman Grup y una mirada sobre lo nuevo de la histórica banda local

Por Roberto Ojeda, Músico

Una de las pasiones colaterales que me despierta la música es la posibilidad de emitir humildemente mi opinión respecto de la nueva música que asoma a borbotones, pero no tan buena en su calidad, lo cual obviamente no es este caso.

Me da mucho placer escribir sobre el último trabajo discográfico de nuestra gran banda local Aleman Grup, llamado “Los Otros Mundos”. Siguiendo la línea de su disco anterior titulado “Simple”, este disco viene lleno de melodías pegadizas y simples, pero no por ello menos bellas e interesantes, con letras profundas de ese poeta incansable y heterogéneo, Jorge “Alemán” Azpiroz, que sabe decir tantas cosas detrás de su música, siempre acompañado del talento de Raúl, Walter y el querido “Loco”. Gracias a que hay otros mundos hay otras músicas, este disco tiene agradables baladas, rock, canciones y mucho por descubrir, que me gustaría q todo aquel que se toma un minuto en leer esta humilde crónica pueda descubrir escuchando el nuevo disco. Las guitarras sensibles y ochentosas de Raúl Arbelbide, el saxo justo de Walter Ledesma, y esa base machaca te del reloj batero Osvaldo Sierra. “Alemán” es como Gardel, cada día canta mejor.

Una excelente producción y arte de tapa, excelente sonido y grabación, párrafo aparte para ese súper talentoso loco lindo Marcelo Gulino. También quiero dejar mis créditos a todos quienes hayan tenido de una u otra manera participación alguna en esta joyita musical “fatto in casa”, orgulloso de que existan “los otros mundos” ¡y que sean de nuestro querido Trenque! ¡Por mucha más música! ¡Arriba la banda! Mi aplauso de pie, y mi oído agradecido. ¡A escucharlo que vale la pena!