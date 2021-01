Desde hace ya un tiempo considerable, el grupo local Músicos Solidarios de Trenque Lauquen viene realizando en el distrito una importante labor a través de la cual brinda ayuda a instituciones locales para que puedan continuar desarrollando, de la mejor manera, su tarea comunitaria.

Y durante el 2020, un año que fue sumamente complejo en los más diversos aspectos, este trabajo realizado por este conjunto de artistas de la ciudad no sólo no se detuvo, sino que se acrecentó. Y de la misma manera han comenzado el 2021 con la entrega a la Cofradía de los Reyes Magos de juguetes y juegos didácticos y, por otro lado, también concretaron la entrega de leche larga vida a la Capilla Itatí para los meses de enero y febrero.

Alegría

El músico local Esteban Monópoli expresó, a través de las redes sociales, su alegría por los logros conseguidos a pesar de las dificultades que aparecen en un contexto económico sumamente complejo.

“Con el corazón reconfortado estamos los Músicos Solidarios de Trenque Lauquen después de un año tan particular (y esto sigue, a no bajar los brazos) por haber cumplido con los compromisos contraídos hace varios años”, expresó antes de señalar su agradecimiento a todos quienes aportaron su granito de arena para que esta tarea sea posible: “Gracias a todos ustedes que nos ayudan a ayudar, hemos podido entregar a la enorme Cofradía de los Reyes de Trenque Lauquen juguetes y juegos didácticos para la Capilla Itatí. Pudimos dar también una mano, por segundo año consecutivo, a los Colaboradores de los Reyes en Beruti para que a los nenes no le falte su regalito”, expresó.

Leche larga vida

Asimismo, Monópoli destacó que “también entregamos, en la Capilla, leche larga vida para los meses de enero y febrero”.

Sobre el final, el músico destacó: “Terminamos el año como ellos merecen. Los grandes cometemos aciertos y errores, pero los niños y la educación son la última esperanza en un país atravesado por la división y la desilusión. Gracias a los clubes: Giat de Beruti, Monumental, Ferro Carril Oeste, Foot Ball Club Argentino, Club Progreso, Atlético Trenque Lauquen, Las Guasquitas Deportes, Club Barrio Alegre y a YPF Don Paco por los premios para sortear y así recaudar el dinero suficiente”, dijo antes de culminar señalando: “Gracias nuevamente, les deseamos los Músicos Solidarios un 2021 mejor, donde nos reencontremos en el diálogo, la empatía, el trabajo, el compromiso. A no aflojar”.