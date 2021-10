“Los meses que quedan de 2021 van a ser otra etapa para reacomodarse económicamente”

El esfuerzo, el compromiso y la dedicación es la base fundamental para que toda empresa tenga un fructífero desarrollo, crecimiento y reconocimiento por parte de su comunidad. Este es el caso de Transportes “El Sol” que, con un destacado trabajo desplegado a lo largo de los años, ha sabido de qué manera ganar una clientela fiel que confía en la calidad de su servicio.

En diálogo con La Opinión, su titular, Patricio Domínguez, recordó los inicios del servicio y analizó el presente del sector que, según afirma, no sufrió el golpe que otros rubros sufrieron a causa de la pandemia.

“El año que arrancamos con el servicio de transporte fue el 1° de febrero de 1999. Ofrecemos cargas generales, servicio de bateas y servicio de transporte con semi remolque, sean rollos, fardos, alguna herramienta agrícola y columnas de hormigón elaborado. Es decir, todo lo que entra en cargas generales”, dijo antes de agregar: “Con el servicio de las bateas hacemos lo que es embolsado de granos. Se acarrean del lote a donde van a embolsar, sean los tambos o feetlots, y se hace ese tipo de trabajo. Y también hacemos viajes a puerta”.

Toda la zona

El entrevistado destacó que el servicio que ofrece Transportes “El Sol” trascendió las fronteras del distrito de Trenque Lauquen. Santa Rosa, Tres Lomas, Salliqueló, Casbas y Pilar (donde se trasladan los caballos de polo), son algunas de las localidades con las que se trabaja y en las cuales también se brinda este servicio. “Trabajamos en muchos lugares de la zona y también hay mucho trabajo local”, contó.

Respecto del movimiento actual de la actividad, Domínguez señaló que “dentro de todo lo que ha sido este año y medio tan difícil, nosotros no nos hemos visto afectados por la falta de trabajo. El campo es uno de los pocos rubros que nunca para. Las vacas hay que ordeñarlas todos los días, los animales comen todos los días y es uno de los rubros que no paró en ningún momento, entonces nosotros, al estar ligados a este sector, no nos hemos visto tan afectados como lamentablemente les pasó a otros rubros como el gastronómico, el sector de hotelería y turismo”. “Lamentablemente esa gente sí la ha pasado mal y la sigue pasando muy mal por decisiones muy mal tomadas sin tener mucho conocimiento. Personalmente, creo que deberíamos habernos cuidados todos y no haber hecho fundir a mucha gente, una situación que acarrea falta de trabajo”, comentó.

Próximos meses

Consultado sobre cómo proyecta los últimos meses del año, el transportista Patricio Domínguez brindó su visión al respecto: “Creo que los meses que quedan de 2021 van a ser otra etapa de reacomodarse económicamente y con un montón de desafíos para terminar el año y proyectar que arranque de la mejor manera el año nuevo. Esa es la esperanza de todos, el año nuevo. Pero esto no puede analizarse mucho a largo plazo porque, en el país que estamos, vivimos un día a día”, culminó.