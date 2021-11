Los Médanos: no se utilizarán las aulas por el resto del año

La comunidad educativa de Trenque Lauquen continúa conmocionada por el derrumbe que el último sábado sufrió una parte de las edificaciones donde funciona la Escuela Primaria del Colegio Los Médanos, lo que podría haber generado una verdadera tragedia si esta misma situación se hubiese producido un día de semana en el que asisten los alumnos y docentes.

En ese marco, luego de un pormenorizado estudio realizado por especialistas en materia de infraestructura y que tiene el fin de establecer las causas del derrumbe, las autoridades del colegio dispusieron que los estudiantes de los niveles primario y secundario de este conocido establecimiento educativo no utilicen las aulas por el resto del año.

Así fue informado a través de un parte de prensa enviado a La Opinión, el cual está firmado por Manuel Bermúdez (Consejo de Administración) y Tomás Viñas Urquiza (Presidente Representante Legal), en el que se explica que esta decisión se tomó «debido a que la estructura edilicia del Secundario posee las mismas características que la del Primario», y que «Por la seguridad y el resguardo de quienes la transitan, se recomendó no volver hasta una extensa revisión de la misma».

En tanto, se comunicó que el colegio se encuentra hoy trabajando en «la articulación con instituciones que se han puesto a disposición» para ofrecer sus instalaciones. «Lo que nos permitirá retomar la presencialidad a la brevedad», indicaron.

Seguridad

De esta manera, el parte de prensa informa, en sus principales párrafos, que «durante la jornada del lunes el equipo conformado por especialistas en materia de infraestructura recorrió todas las instalaciones del Colegio. Como primera medida, se decidió que tanto el Nivel Primario como Secundario no vuelvan a utilizar los espacios áulicos durante el resto del año.

Esto se determinó debido a que la estructura edilicia del Secundario posee las mismas características que la del Primario. Por la seguridad y el resguardo de quienes la transitan, se recomendó no volver hasta una extensa revisión de la misma».

Asimismo, se agrega: «Hasta el momento no contamos con las certezas adecuadas que nos permitan asegurar las causas del derrumbe ocasionado. Ni bien existan tales conclusiones, las daremos a conocer».

Apoyo de instituciones

Por otra parte, el escrito informa: «Avanzamos en la articulación con instituciones que se han puesto a disposición para ofrecernos sus instalaciones, lo que nos permitirá retomar la presencialidad a la brevedad. Durante los próximos días habrá confirmaciones al respecto». «Asimismo, en el día de mañana (por hoy) los estudiantes del Nivel Primario y Secundario volverán a encontrarse de modo virtual junto a sus compañeros y al Equipo Directivo, en donde serán informados sobre la continuidad pedagógica y compartirán reflexiones en torno a lo sucedido. En tanto que por las características propias del Nivel Inicial, se está analizando la mejor forma de llevar adelante el reencuentro» marcaron.

Por último, se señala: «Volvemos a agradecer las muestras de acompañamiento, la predisposición a colaborar y los mensajes de apoyo que seguimos recibiendo».