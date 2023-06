Los más jóvenes y su compromiso de capacitarse

¿Cómo proyecta Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen el futuro de una institución imprescindible para toda la comunidad? Sus integrantes afirman que esa palabra, “futuro”, se encuentra muy presente en cada acción llevada a cabo.

Y así lo demuestra el interés puesto en formar nuevos bomberos de una manera profesional que los prepare para hacerle frente a lo imprevisible y asegurar, en los años venideros, una mayor protección para los trenquelauquenses.

“Uno está permanentemente con los jóvenes -afirmó el presidente de Bomberos, Juan Nappi-. La vieja escuela a nosotros nos formó de una manera y aquellos que venimos trabajando en esto desde hace muchos años y que somos bomberos viejos hoy tenemos que tener en cuenta que la juventud cambió mucho, entonces uno se tiene que preparar para recibir a estos jóvenes con otras ideas”. “Porque, puede gustar o no, son los jóvenes los que salen a trabajar los 365 días del año las 24 horas. Porque siempre están de guardia, en sus casas o en su trabajo personal, pero siempre están cada vez que se los necesita”, señaló el dirigente.

Preparación

Cabe señalar que hoy Bomberos Voluntarios cuenta con 11 cadetes, 11 aspirantes y 33 bomberos, además de 18 personas que integran la Comisión Directiva. Y con respecto a los más jóvenes, Nappi afirmó estar “muy contento porque aceptaron el desafío de la capacitación. Ese objetivo se recibió muy bien, no puede haber un bombero que no se capacite, el bombero tiene que ser un profesional. Es verdad que hay gente que arranca rápido y le cuesta menos, y hay gente que tarda un poquito más pero se la va llevando y se va preparando convenientemente. Pero la práctica y sobre todo la capacitación son lo primordial en un cuerpo de Bomberos porque, además de contar con todo el equipamiento, aquél que sabe siempre tiene un Plan B para actuar ante una situación imprevisible. Lo que más me pone contento es que aceptaron el desafío de la capacitación”, afirmó.

Con respecto a este último punto, Nappi recordó que el próximo mes de noviembre se realizará en Trenque Lauquen una nueva capacitación para instructores en el Instituto de la entidad.